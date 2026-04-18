Llega el frío al Alto Valle: fuerte descenso de temperatura e inestabilidad este domingo

El otoño comenzará a sentirse con fuerza este domingo 19 de abril de 2026 en el norte de la Patagonia. El Alto Valle de Río Negro y Neuquén tendrá un cambio marcado en las condiciones del tiempo, con descenso de la temperatura, viento y un ambiente que continuará inestable, aunque con menor probabilidad de lluvias que en jornadas previas.

Clima en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén

Para la región del Alto Valle, se prevé una máxima de entre 16°C y 17°C, valores considerablemente más bajos que los registrados el sábado. Hacia la noche, la temperatura descenderá de manera pronunciada, con mínimas que se ubicarán entre los 2°C y 7°C.

El cielo se presentará parcial a mayormente nublado, con un ambiente más frío e inestable, aunque sin precipitaciones significativas.

En Neuquén y Cipolletti, se espera una máxima de 16°C, con mejoras parciales hacia la tarde pero con presencia de viento. En tanto, en General Roca, las condiciones serán similares, con una máxima que difícilmente supere los 17°C y una noche fría.

El viento, protagonista del cambio

El ingreso de aire más frío estará impulsado por vientos del sector oeste y sudoeste, con ráfagas de entre 20 y 45 km/h, lo que provocará un descenso rápido de la sensación térmica, especialmente hacia el final del día.

Desde los servicios meteorológicos recomiendan aprovechar las horas del mediodía y la tarde para actividades al aire libre, ya que el enfriamiento será más marcado al caer el sol.

Clima en la cordillera: frío intenso y algunas precipitaciones

En San Carlos de Bariloche, se espera una jornada muy fría, con una máxima de apenas 7°C y una mínima que podría descender hasta los -7°C. El cielo tenderá a despejarse tras la inestabilidad del sábado, con vientos más calmos pero una sensación térmica muy baja.

En El Bolsón, la máxima será de 11°C y la mínima de 1°C, con lluvias débiles o lloviznas intermitentes y viento moderado del sur.

Clima en la región Sur: frío marcado y viento en disminución

En la Región Sur rionegrina, el domingo estará atravesado por temperaturas bajas y cielo variable.

En Ingeniero Jacobacci, será un día muy frío, con una máxima de 12°C y una mínima de -3°C. El cielo estará mayormente cubierto durante el día, con tendencia a despejarse hacia la noche. A diferencia del sábado, el viento disminuirá y soplará del sudoeste entre 16 y 24 km/h.

En Maquinchao, la máxima será de 11°C y la mínima de 0°C, con nubosidad variable y ambiente seco y frío. El viento será moderado del sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h en zonas abiertas.

Por su parte, en Los Menucos, se espera una máxima de 14°C y mínima de 1°C, con cielo nublado a parcialmente nublado. Será una de las zonas levemente más templadas de la estepa, aunque igualmente fresca, con viento del oeste/sudoeste y ráfagas moderadas.

Clima en la costa rionegrina: sol, pero con aire otoñal

En la costa atlántica, el tiempo será más estable pero con temperaturas frescas.

En Las Grutas, se espera una máxima de 14°C y una mínima de 8°C, con cielo mayormente soleado y leve aumento de nubosidad hacia la noche.

Por su parte, Viedma tendrá una máxima de 15°C y mínima de 6°C, con cielo despejado durante gran parte del día.

En Playas Doradas, el domingo será a pleno sol, con 14°C de máxima y 9°C de mínima, aunque con ráfagas de viento más intensas, cercanas a los 34 km/h.

Semana con continuidad de la inestabilidad

El ingreso de este sistema frontal marcará el inicio de un período con temperaturas más bajas, viento y algunos pasajes de inestabilidad durante la semana en toda la región.

El domingo, así, será el punto de inflexión hacia un otoño más marcado en Río Negro y Neuquén, dejando atrás las jornadas cálidas y dando paso a condiciones más frescas y variables.