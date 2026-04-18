Milei avanza con el traslado de la embajada a Jerusalén y profundiza su alineamiento con Israel.

El Gobierno nacional prevé avanzar con uno de los ejes más sensibles de su política exterior: el traslado de la embajada argentina en Israel desde Tel Aviv hacia Jerusalén, una medida que el presidente Javier Milei ya había anticipado públicamente.

El mandatario reiteró durante 2025 que la mudanza se concretaría en 2026, en línea con su intención de reforzar el vínculo bilateral con Israel. La definición volvió a tomar fuerza tras su última visita oficial a Jerusalén, donde remarcó que el traslado de la sede diplomática forma parte de su estrategia internacional.

Una agenda con fuerte contenido político

Dentro del oficialismo consideran que esta iniciativa, junto con otros proyectos como el juicio en ausencia en causas de terrorismo, responde a una misma lógica: profundizar la relación con Israel y diferenciarse de las gestiones anteriores en materia de política exterior.

En ese sentido, la Casa Rosada busca consolidar un alineamiento claro con países que define como “aliados estratégicos”, en un esquema que también apunta a reforzar su posicionamiento en temas de seguridad y cooperación internacional.

El eventual traslado de la embajada se inscribe en una gira que combinará gestos políticos, institucionales y simbólicos. El Gobierno apuesta a que estos movimientos permitan mostrar avances concretos en la relación bilateral y abrir una nueva etapa de cooperación en áreas como defensa, justicia y seguridad.

Además, la iniciativa se proyecta como una señal hacia la comunidad internacional sobre el rumbo de la política exterior argentina, con un enfoque centrado en alianzas estratégicas y definiciones geopolíticas más explícitas.

La decisión de trasladar la embajada a Jerusalén no está exenta de controversias en el plano internacional, dado el estatus disputado de la ciudad. Sin embargo, desde el Ejecutivo sostienen que la medida responde a una convicción política y a la intención de fortalecer vínculos clave.

Con esta agenda, el Gobierno busca convertir la visita oficial en una ratificación de su estrategia internacional y en una nueva muestra de cercanía con Israel, uno de los socios que Milei considera centrales en su política exterior.

Con información de TN.