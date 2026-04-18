Neuquén lanza créditos hipotecarios 2026: cómo inscribirse y calcular la cuota para construir o refaccionar
Lanzarán créditos hipotecarios para construir, ampliar y refaccionar viviendas con financiamiento de hasta el 100% y montos de hasta 150 millones de pesos. Las líneas contemplan cuotas de hasta el 30% de los ingresos familiares y ya se pueden consultar requisitos y documentación para la inscripción.
En mayo se pondrán en marcha créditos hipotecarios en Neuquén que permitirán acceder a financiamiento para construir, ampliar y refaccionar viviendas, con cobertura de hasta el 100% de la obra. Las líneas prevén montos de hasta 150 millones de pesos y cuotas que no superen el 30% de los ingresos familiares, con requisitos ya disponibles para inscripción.
La iniciativa se implementará a través del ministerio de Infraestructura y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), dentro del plan Neuquén Habita. El esquema contempla dos líneas: construcción de viviendas nuevas y ampliación o refacción de hogares existentes.
Créditos hipotecarios en Neuquén: requisitos, inscripción online y documentación necesaria
Según se informó oficialmente, el programa prevé montos de hasta 150 millones de pesos para construcción y hasta 75 millones de pesos para ampliación o refacción. El financiamiento cubrirá el total de la obra y se calculará en función de los ingresos del grupo familiar.
“El valor de la cuota no podrá superar el 30 por ciento de los ingresos del grupo familiar”, indicaron y explicaron que se permitirá sumar ingresos con la pareja, siempre que se acredite el vínculo mediante unión convivencial o matrimonio.
Desde el Gobierno indicaron que la propuesta fue diseñada para ofrecer previsibilidad, condiciones claras y acompañamiento durante todo el proceso, desde la inscripción hasta la ejecución de la obra.
Los requisitos para la solicitud del crédito son:
- Ser mayor de 18 años y hasta 65 años;
- Estar inscripto en Ru.Pro.Vi;
- No estar inscripto en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos;
- No estar inscripto en el Registro Provincial de violencia familiar y de género;
- El crédito debe ser destinado a la construcción, refacción/ampliación de vivienda única y de ocupación permanente.
- La titularidad del inmueble debe contar con Escritura a nombre del solicitante;
- No registrar deudas en situación irregular en entidades financieras.
Quienes deseen acceder a estos créditos ya pueden inscribirse en el Registro Único Provincial de Vivienda (Ru.Pro.Vi), en ruprovi.viviendaneuquen.gov.ar. Además, podrán calcular cómo quedaría el préstamo en oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar
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