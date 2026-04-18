El “cura DJ” hizo vibrar Plaza de Mayo en un emotivo homenaje al Papa Francisco

El sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto encabezó un multitudinario show en Plaza de Mayo, en el marco de un homenaje al Papa Francisco a un año de su fallecimiento.

El evento, gratuito y abierto al público, reunió a miles de personas frente a la Casa Rosada en una propuesta que combinó música electrónica con un fuerte mensaje espiritual. Desde temprano, el microcentro porteño registró una importante afluencia de público, lo que motivó un amplio operativo de seguridad con cortes de tránsito en la zona para facilitar el acceso y garantizar el desarrollo del espectáculo.

Así fue el homenaje del Cura Dj al Papa Francisco en Plaza de Mayo

"Plaza de Mayo":

Por el show del DJ Padre Guilherme en homenaje al Papa Francisco pic.twitter.com/ASJnh73s0L — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 18, 2026

La convocatoria superó las expectativas y generó gran repercusión tanto en redes sociales como en la vía pública, con una multitud que acompañó cada momento del show en el corazón político del país.

El espectáculo del sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto se caracteriza por fusionar bases electrónicas con fragmentos de discursos religiosos, una propuesta innovadora que Peixoto ya llevó a distintos escenarios internacionales. Su figura ganó notoriedad global tras su participación en la Jornada Mundial de la Juventud.

En Buenos Aires, su presentación adquirió un fuerte valor simbólico al rendir tributo al pontífice argentino en un espacio emblemático. La jornada logró conjugar música, fe y emoción colectiva, en un homenaje que convocó a miles de fieles y curiosos en una experiencia singular.