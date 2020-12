Carmen Polledo: el aborto legal "no es un reclamo de nuestras mujeres"

La vicepresidenta de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, Carmen Polledo (Juntos por el Cambio), fue la primera diputada en hacer uso de la palabra en representación de la minoría.

Para la legisladora está "en juego el derecho a la vida insistió en que el embrión tiene derechos, que es un organismo y no solamente un conjunto de células y que "allí hay vida".

"Se dice que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre el propio cuerpo y claro que es así" pero "el aborto es un derecho que se ejerce sobre un embrión inanimado".

Insistió en que "la legalización no representa una reivindicación del feminismo y la lucha por la reivindicación del feminisno en el mundo es más amplia. No hay un fenómeno en el vientre materno, hay una vida, y la prueba más fuerte es el amor de una madre a un hijo", finalizó. "No será ley", sentenció.

Más temprano dijo que "hay que ver" si alcanzan los votos para la aprobación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el recinto, porque si bien "los números están, los pingos se ven en la cancha, y en el medio pasan cosas".

"Están los números, pero hay que ver, porque los pingos se ven en la cancha y en el medio pasan cosas", afirmó la legisladora en un reportaje brindado a Radio Continental, a horas del inicio del tratamiento de la iniciativa, previsto para las 11.

Polledo -quien está en contra de la iniciativa- afirmó además que en lo personal le hubiera "encantado una consulta popular" sobre el tema.

"Deberíamos habernos dado una consulta popular, habría que haber escuchado la voz de la ciudadanía, a mí me hubiera encantando porque estoy segura de que el pueblo argentino en su mayoría no busca esta solución", dijo.