Carreras desplazó a Land y nombró al incondicional Deco

La gobernadora Arabela Carreras desplazó ayer a Nicolás Land de la cartera social y designó a un incondicional, José Deco, actual Secretario General.

El recambio es importante y se potencia en la presente situación sanitaria, con su derivación social. Incluso, el abordaje de la respuesta alimentaria provincial fue un componente en el desgaste de esa relación. Carreras insiste en alterar los criterios de asistencia mientras Land apuraba en la puesta en marcha de los tradicionales planes de distribución.

Con dos años y medio al frente de esa cartera, el aún ministro concebía y repetía un diseño que Carreras desacredita y cuestiona en su composición política.

El hoy destituido ingresó al área social con Ricardo Arroyo. Poco a poco, se ganó la confianza del entonces gobernador Alberto Weretilneck que lo puso al mando cuando apartó a Fabián Galli. Land creció y fortificó su función con la teoría y la práctica del ex mandatario, con quien -obviamente- sostiene lazos inconfundibles en lo político y personal. Ese vínculo también erosionó la ponderación de la mandataria.

Land y Carreras en la asunción de octubre de 2017. Foto: Archivo.

Curiosamente, el 2 de octubre del 2017, Carreras y Land juraron como ministros. Como pares, el trato fue estable, y Weretilneck convenció a la barilochense para que Land siguiera en su gabinete. Aún así, la gobernadora electa ya creía en otro enfoque social, partiendo de su denominación, hoy Desarrollo Humano.

Pero, Land no encontró ese camino y el redireccionamiento no llegó. Para colmo, la relación se fue deteriorando. El ministro no logró canales sólidos con Nación y ella siempre se lo recriminaba. Existían quejas también de los jefes locales. En contrapartida, a él le pesaban las duras reacciones que recibía de su interlocutora.

Otra lesión en la relación. La mandataria supo de cumplimientos ministeriales de Land a pedidos de Weretilneck.

El ministro tiene responsabilidad pero, tampoco, hubo aportes para la revisión ministerial de las inclusiones de Carreras, como sus dos secretarías ideadas y armadas : Igualdad de Género, que conduce Mercedes Pietranera, y de Participación Social (Voluntariado), a cargo de Rafael Taborda. Ausencias notables en la urgencia actual.

La gobernadora descarga, también, esa culpa en la conducción de Land. El funcionario supo responderle que ellos fueron sus designaciones y son interlocutores suyos. Ya tironeados, el desplazamiento se desencadenó en el final de la semana.

Todo decantó con un último enfrentamiento por la instrumentación para la entrega del remanente de las tarjetas nacionales Alimentar. Existió un intento de reparto manual de los plásticos pendientes, pero Nación sólo lo aceptaba si la provincia asumía plenamente el riesgo.

Acordado con la cartera de Daniel Arroyo, Land pretendía cumplir con los depósitos en cuentas bancarias, pero Carreras lo instruyó para que se avanzara en un operativo de distribución, incluso lo habló con funcionarios nacionales. Pero, al final, todo quedó como en el inicio, es decir, no habrá reparto y Nación acreditará esos fondos por distribuir en las cuentas de los beneficiarios.

No fue una pulseada más. La gobernadora convocó el jueves al ministro y le pidió la renuncia. Antes, Carreras lo habló con Weretilneck para anticiparle su decisión.

“Vos sabrás”, le respondió, apartándose nuevamente -como hizo con Agustín Domingo- de la decisión de la mandataria.

El senador sabía de antemano de esa falta de conexión y, por momento, buscó repararla. No pudo y sentirá el desplazamiento de Land, fiel engranaje en su maquinaria de respuesta social.

Weretilneck nada dirá, pues -como nadie- sabe que no hay margen para estas porfías en la emergencia.

Un leal de la gobernadora en el área de política social

El barilochense Juan José Deco, de 47 años y contador, será el nuevo ministro de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria. Asumirá el lunes 11 de mayo, producto del apartamiento de la gobernadora Arabela Carreras del actual titular de esa cartera, Nicolás Land.

El ingreso de Deco constituye un viraje interno porque la mandataria ubica a un incondicional, que se aferrará a su mandato, y desplaza a un dirigente construido -en la política y en lo estatal- por el exgobernador Weretilneck.

Deco tiene 47 años y es contador. Al armar su gabinete, Carreras ponderó ese vínculo personal y lo colocó cerca de su despacho, nombrándolo Secretario General.

Esa relación se apuntaló en Turismo, pues Deco conducía una Secretaría. Otra pertenecía a Daniel Sanguinetti, actual legislador. Ambos fueron sus pilares en la campaña y, actualmente, son sus referentes estrechos.

El futuro ministro tuvo un paso por esa cartera cuando fue delegado en Bariloche durante la gestión social de Ricardo Arroyo. Después fue subsecretario Administrativo del ministerio hasta que en el 2017 volvió al municipio de Dina Huapi, como secretario de Gobierno. A fines del 2018, Carreras lo llamó para su equipo de Turismo y, desde entonces, se alistó al armado del poder de la hoy gobernadora rionegrina.