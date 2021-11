Carreras dijo que, pese al control del COER, había circulación en Cuesta del Ternero

La gobernadora Arabela Carreras respondió a las críticas de las comunidades mapuches y organizaciones sociales respecto al ingreso de dos personas armadas a la ocupación en Cuesta del Ternero el domingo por la tarde que terminó con la muerte de Elías Garay y con Gonzalo Cabrera herido. Recalcó que, pese al control del COER, el predio es grande y hay mucha circulación en la zona.

Ayer en conferencia de prensa, el referente de la APDH, Nelson Ávalos, y el lonko Mauro Millán cuestionaron fuertemente al gobierno provincial: «Hubo 52 días de acampe en el lugar y la gente que se acercaba tenía que decir nombre, domicilio y eran anotados en una planilla a la ida y a la salida del acampe. El acampe se levantó hace tres días y dos días después, asesinan a un peñi de los que están en territorio hace dos meses aislados y bloqueados por la policía«.

Al ser consultada en conferencia de prensa, Carreras manifestó: «El COER tiene de acuerdo a la orden del juez una posición única. Es un predio grande y hay circulación por los predios linderos. El juez nos obligó a poner un retén en el lugar, pero recordarán lo amplio que es. El COER está con un registro de la circulación pero ese espacio es enorme».

La gobernadora Arabela Carreras habló sobre el conflicto en Cuesta del Ternero. Foto: Chino Leiva

Carreras dijo sentir «una profunda conmoción y dolor por la pérdida de una vida y porque hay otra persona en una situación delicada de salud por la herida que recibió». Manifestó también que el procurador provincial está garantizando que los fiscales tengan todo lo necesario para garantizar la investigación. «En las próximas horas esperamos tener información fehaciente de lo que ocurrió. Fueron delicadas las primeras horas de intervención en función de las demandas de la comunidad con la fiscalía«.

Recordó también que el COER estaba en Cuesta del Ternero por orden judicial, «por ende, no podíamos retirarlo sin una orden de la justicia que finalmente llegó». Dijo que el fiscal jefe Martín Lozada ordenó el retiro del COER y envió efectivos de las fuerzas policiales al lugar.

En las últimas horas, el ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández, responsabilizó al gobierno provincial por el recrudecimiento del conflicto en El Bolsón. “El caso de El Bolsón tiene que ser conducido por la policía de Río Negro, no por las fuerzas federales, que no cumplen esa función específica”, señaló.

Carreras desistió de responderle al funcionario nacional. «No voy a hacer mayores lecturas. La información está y cada uno puede hacer su propia lectura«.

Cuando se le consultó sobre la responsabilidades por el corte de la ruta 40, a la altura de Villa Mascardi, durante ocho horas el domingo a la noche, la mandataria solo atinó a decir que «las responsabilidades están establecidas por ley. No es opinable. Las miradas siempre van a ser parciales. Pero hay valores y premisas indiscutibles. Luego uno discute si le gustó o no la participación de una fuerza o no«.