Carreras suma al Ipross en su agenda

Válidos cambios de la obra social para farmacias se desdibujan por las delegaciones atestadas. Se trabaja en un plan innovador para diciembre y se tantea a tres posibles titulares.

Weretilneck se va en diciembre, dejando también pendiente la siempre necesaria y anunciada modernización del Ipross. Su presidente, Claudio Di Tella, avanzó solo un poco y su mayor cambio llega casi con su partida: la reformulación en la prestación de medicamentos. Su apuro final en su implementación generó colapsos en delegaciones y fastidio de afiliados, desdibujando una interesante transformación.

El nuevo esquema incorpora la suma fija y desplaza la histórica cobertura porcentual en las farmacias. Pero la mutación radica en que el organismo se propone tener el manejo del sistema y, en consecuencia, participar en lo mucho que paga por esas atenciones. Altera, en medicamentos, un estado que ruboriza a cualquiera: la obra social no dispone de registros farmacéuticos de sus afiliados, ni siquiera sabe cuáles son crónicos. Esas nóminas, hasta ahora, eran generadas por el Colegio de Farmacéuticos, las cuales el Ipross después decía controlarlas. Extraño dislate. Esa desaprensión -como mínimo- explica la defraudación por facturas apócrifas en Roca.

Se sucedieron, durante gestiones y años, planes de informatización y ordenamiento, pero nunca se completaron. Rara dilación, pues ese volumen de fondos no es poco: el Ipross desembolsará 4.200 millones en el 2019. Casi equivale al presupuesto del Poder Judicial.

La futura gobernadora tendrá su estreno de la representación ante la cúpula empresarial y política. Participará del Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, esta semana.

Ese cuidado tampoco pareció interesar al Tribunal de Cuentas, creado para tal fin. Su última auditoría a la obra social fue sobre las erogaciones del 2015 por su “circuito de pago de los prestadores”. Finalizó en el 2018 con la resolución N° 15, observando -sencillamente- “faltas” en la “comunicación entre las áreas”, de “equipamiento” y “deficiencias de controles”. Ese órgano se propuso otra auditoría en junio pasado -con la resolución N° 21- para “verificar la facturación” de las farmacias. ¿Vaticinio? No. Ya entonces existía la denuncia penal por los casos roquenses.

La conversión farmacéutica bien podrá ser un primer paso. Falta tiempo para advertir si efectivamente la conducción se hace del dominio y asume una verdadera fiscalización. Si lo alcanza, habrá sido un principio.

“Ahora no puedo hacer nada. Hay que esperar hasta diciembre”, respondió la futura gobernadora Arabela Carreras cuando un colaborador llegó con la problemática de las oficinas atestadas con afiliados molestos, todo por un tardío empadronamiento. Es consciente de que el Ipross desdice su repetida idea de modernización. Ya hay técnicos esbozando innovaciones, que presentaría en diciembre. Aún le falta resolver quién las ejecutará, es decir, el futuro presidente. Tantean una terna: un cipoleño, una santafesina y un roquense. Dos con antecedentes en otras obras sociales.

Son urgencias que se alistan para el próximo gobierno. La financiera lidera esa agenda y Carreras se reunió esta semana con el ministro Agustín Domingo y su equipo. Jueves y viernes estrenará su representatividad rionegrina ante la cúpula empresarial y política argentina. Participará en Mar del Plata del Coloquio IDEA e integrará el panel final “El país que se viene”, con otros jefes provinciales. Será una buena ocasión para presentaciones. No será posible con el candidato presidencial del FdT, Alberto Fernández, quien no iría; pero sí estará el presidente Mauricio Macri. Ella viajará con su naciente círculo: Domingo (Economía), Rodrigo Buteler (Gobierno) y Gastón Pérez Estevan (Seguridad).

Carreras organiza y datea su camino. Weretilneck se entusiasma con el 13° turno electoral en Río Negro: la elección nacional del 27 de octubre, allí donde su nombre está en la boleta; y arenga a Juntos con que el triunfo no es imposible si funciona la estrategia de corte. Está en ese quehacer, y con ese objetivo se despoja, más aún, del macrismo, llegando a desplantes impensados: Pichetto lo invitó a Cipolletti para anunciar créditos frutícolas, pero el gobernador no fue, se excusó por un problema odontológico. Al senador no le gustó. Para él, otro desmarque.