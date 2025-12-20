Un fin del relato anunciado

José Ángel Colombano DNI 13.079.601

Fue el caballito de batalla de la Campaña, cuando ganó siguió mintiendo.

Su discurso del 25 de mayo del año 2025 fue uno de los últimos anuncios rimbombantes con bombos y platillos gastando plata que ya no había en una maqueta (debe ser la N° 10 que pagamos los allenses) haciendo un único anuncio “La terminal de micros se construirá”

Allen tiene este mamarracho “vivillo” que supo aprovechar el momento y que estoy seguro muchos de los radicales conocidos de Allen, inclusive ex intendentes lo “auparon” a este señor para llevarlo de candidato nada menos que de Intendente por la lista N° 3.

Por supuesto que antes y ahora lo sostiene bien alto la diputada provincial que vive o alguna vez vivió en nuestra ciudad.

La terminal de micros está proyectada en Allen desde hace mas de 35 años, fueron pasando los gobiernos municipales y por distintos motivos se fue postergando. Es decir prometo algo en campaña a los “salames” que votan y después les hago “pito catalán”.

Pasaron 202 días entre la última promesa de Román ante su pueblo y su caída de “careta”.

Alguien también se preguntará que pasó con la gobernación de Río Negro, de exigirle un proyecto concreto para liberar los fondos a mirar para “otro lado” ahora.

En fin, los allenses tenemos lo que nos merecemos.