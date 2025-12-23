Muertes evitables en las rutas

Dr. Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947

Abogado – Ex Juez

Los accidentes de tránsito, muchos de ellos de carácter fatal no cesan y día tras día nos topamos con siniestros que ocurren en todos los sitios del país en este caso el accidente tuvo lugar en Bariloche, provincia de Río Negro, donde dos personas fallecieron tras caer por un barranco en la Ruta 23, a pocos km de Bariloche.

El accidente ocurrió el viernes 19/12 por la tarde, las dos víctimas fatales eran mayores de 70 años y se trasladaban en un Renault 9 . Aparentemente el hombre que conducía el Renault 9 circulando por la Ruta Nacional 23 perdió el control del automotor en una curva por un barranco de varios metros de profundidad. Como consecuencia de la caída dos de los acompañantes murieron esa misma tarde según informaron fuentes judiciales y policiales.

Se reveló que las dos víctimas fatales – jubilados de más de 70 años – se domiciliaban en el barrio El Maitén de Bariloche.

No hay duda que 2025 fue un año trágico donde los accidentes automotores fueron gran parte de ellos de carácter fatal, la muerte por distintas circunstancias eligió las rutas para decir presente y acabar con heridos graves y fallecimientos por distintas causas, muchas como en este caso por pérdida del dominio del automotor. Fue un año terrible para conductores y acompañantes de los vehículos a lo que debe sumarse el mal estado de rutas y caminos que se convirtieron en trampas trágicas para paseantes y trabajadores. Sostengo que para terminar con esta situación es necesario realizar una inversión importante para acabar con este flagelo.