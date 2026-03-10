EE.UU.: 408 conflictos en 250 años

Jorge L Fernández Avello

DNI 12.862.056

SAN CARLOS DE BARILOCHE

Si uno bucea un poco en la historia de los países estos últimos 250 años, puede encontrar en EE.UU. un ejemplo mundial de un país, cuyo crecimiento y subsistencia ha sido la generación de conflictos “externos” armados, y que los han tenido de “promotores” de los mismos.

Terminada la segunda guerra mundial las pérdidas de vidas por parte de EE.UU. fue de 400.000 / 22.000.000 Rusia / 20.000.000 China. Ahora según Hollywood, EE.UU. ganó la guerra y los demás poco hicieron, siquiera se los nombra.

EE.UU. maneja muy bien el relato y la propaganda, pero la realidad siempre es otra, y casi siempre diametralmente opuesta a sus dichos.

En muchísimos conflictos EE.UU. ha salido perdiendo, como en Vietnam, y hoy podemos estar viviendo un segundo Vietnam, pero con el agregado que esta vez se trata de un conflicto que puede desbalancear la economía global, ya que incluye el principal commodity, el petróleo y afectaría a todo el mundo, sin importar si interviene o no en esta guerra.

Analizar el porque se tomó esta decisión por parte de EE.UU./Israel y sus aliados, se puede resumir desde la creación del Estado de Israel en 1948, la creación del petrodólar en 1973/74, y la creación de los BRICS en 2010.

El mundo vivió durante 37 años, (1973/2010), la hegemonía mundial de EE.UU., por el simple hecho que su moneda fuera la impuesta para comerciar el petróleo, pero en 2010, se juntaron países como China, Rusia, La India, Brasil, y Sudáfrica, y decidieron que se podía comerciar sin la intervención del dólar, en sus propias monedas, y eso hoy es una realidad.

EE.UU. es el país con la deuda más grande del mundo, en eso basan su crecimiento, en el dólar que ellos mismos fabrican y cuyo respaldo es la nada misma, o mejor dicho el respaldo son sus armas: o hacés lo que te dicen y entregás lo que te piden, o te invaden, te generan deudas impagables.

Mientras tanto el Estado de Israel, viene masacrando a sus vecinos hace 70 años, y todo esto combinado con EE.UU. y sus aliados. Israel es un estado que representa los intereses de EE.UU. en la zona donde nació el petrodólar y disfrazan sus acciones y matanzas en nombre de un mandato religioso.

Los Persas (Irán) vienen siendo asediados desde el 330 ac, y no solo sobrevivieron, sino que crecieron, y finalmente aprendieron de una larga historia, que los EE.UU. no han leído, de otra manera no los hubieran atacado.

Hoy el mundo esta al borde de la tercera guerra mundial, que como decía Einstein seria la ultima en la que se usarían super-armas, porque la cuarta guerra ¡se pelearía con palos y piedras! Es de esperar que el Mundo que “sí lee y comprende la historia” frene esta locura.