Patria Grande, el partido de Grabois, definió autoridades en Río Negro

Patria Grande, el espacio político referenciado a nivel nacional por Juan Grabois, definió sus nuevas autoridades en Río Negro durante un plenario realizado este viernes en Roca. La fuerza avanzó con una lista única luego de su proceso interno de reorganización partidaria para poder participar en las elecciones de 2027.

La designación de autoridades marca un nuevo paso para el partido, que en los últimos meses había iniciado el ordenamiento institucional con la mira puesta en consolidarse dentro del escenario político provincial.

Plenario de Patria Grande realizado en Roca. Foto: gentileza.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Juan Manuel Sosa, referente de Patria Grande en la provincia explicó que el próximo paso «es avanzar sobre la presidencia provincial, algo que vamos a terminar de resolver hacia la mitad de este año”, además agregó que «queremos empezar a construir las representaciones locales y regionales en la provincia para fortalecer la presencia territorial”.

Además, señaló que la formalización interna le permitirá al espacio crecer con mayor presencia institucional. “Consolidar esta herramienta electoral nos permite posicionarnos de otra manera como organización, que viene creciendo a lo largo de la provincia y en varias localidades”.

Patria Grande, nueva conducción y proyección política en Río Negro

La renovación de autoridades se produce después de semanas de trabajo interno destinadas a regularizar la estructura partidaria y fortalecer la presencia de Patria Grande en Río Negro.

Como presidente fue elegido Alejandro Palmas, dirigente de San Carlos de Bariloche, una de las ciudades donde el espacio mostró mayor desarrollo electoral cuando Juan Grabois fue precandidato presidencial en 2023. En aquellas PASO, frente a Sergio Massa, obtuvo en Bariloche el mejor resultado del país, con el 13,2% de los votos.

La vicepresidencia quedó para Anahí Benítez, referente de Cinco Saltos, mientras que la Secretaría General será encabezada por Rosario Jiménez, de Roca.

La Tesorería, en tanto, estará a cargo de Julieta Parente, dirigente de Viedma, lo que refleja una integración con representación territorial de distintos puntos de la provincia.

Primeras elecciones de la fuerza de Grabois en Río Negro

Sosa también destacó la convocatoria lograda en el plenario provincial. “En este congreso estamos participando un poco más de 110 o 120 compañeros de toda la provincia, de Bariloche, Cipolletti, Cinco Saltos, Regina, Roca, Río Colorado y Viedma”.

Agregó que incluso hubo representación de otras localidades donde el espacio busca seguir creciendo. “También hay representaciones de otras localidades como Jacobacci y Maquinchao, donde todavía no tenemos herramientas consolidadas pero se viene construyendo”.

Patria Grande tiene actualmente unos 2.800 afiliados y debe elegir 20 miembros titulares y 10 suplentes de la Coordinación General; 7 titulares y 2 suplentes de la Mesa Ejecutiva; y 3 titulares junto a un suplente de la Junta de Disciplina.

Sobre la proyección política del espacio, el dirigente señaló que buscarán ampliar consensos dentro del peronismo y sectores afines. “Queremos construir la mayor unidad posible, no solamente para frenar este modelo neoliberal, sino para generar una nueva alternativa”.

También planteó un horizonte productivo y social para la provincia. “Una proyección que ponga a la provincia de pie, con un aparato productivo que dé trabajo, dé comida y saque a la gente del hambre y de la miseria”.