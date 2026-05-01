El papa León XIV designó obispo en EE.UU. a un exinmigrante indocumentado

El Papa León XIV nombró como obispo en Estados Unidos a Evelio Menjívar Ayala, un religioso de origen salvadoreño que en su juventud ingresó al país como inmigrante indocumentado.

Según informó el Vaticano, Menjívar Ayala, de 55 años y actual obispo auxiliar en Washington, estará al frente de la diócesis de Wheeling-Charleston, en el estado de Virginia Occidental.

De inmigrante a obispo: la historia de Evelio Menjívar Ayala

Nacido en El Salvador, Menjívar Ayala emigró a Estados Unidos en 1990, en medio del conflicto armado en su país. En distintas entrevistas relató que vivió en condiciones de pobreza y que su salida estuvo marcada por la violencia.

Durante su travesía, fue detenido en México cuando intentaba llegar a territorio estadounidense, pero logró continuar su camino y cruzó la frontera por Tijuana. Años más tarde, en 2004, fue ordenado sacerdote y desarrolló su carrera dentro de la Iglesia hasta alcanzar el actual nombramiento.

Un gesto con mensaje político

La designación se da en un contexto de tensiones entre el Papa y el presidente Donald Trump. En las últimas semanas, León XIV cuestionó tanto la política migratoria estadounidense como la postura frente al conflicto con Irán, al que calificó como “inaceptable”.

Trump, por su parte, había criticado al pontífice, al que definió como “débil”, en medio de estas diferencias públicas.

El nombramiento de un obispo con pasado inmigrante es interpretado como un gesto simbólico del Vaticano en favor de una mirada más inclusiva sobre la migración y el trato hacia las personas en situación irregular.

Con información de AFP.