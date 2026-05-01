Los científicos y chefs coinciden: este error al cocinar arroz puede arruinar el plato

Un hábito muy común al preparar este plato puede afectar su textura, sabor y resultado final.

Aunque el arroz es uno de los alimentos más simples de preparar, lograr que quede perfecto no siempre es tan fácil como parece. De hecho, especialistas en gastronomía y ciencia de los alimentos coinciden en que un hábito muy común puede arruinar por completo su textura y sabor.

El error más frecuente al cocinar arroz

El principal problema es revolver el arroz durante la cocción. Aunque muchas personas lo hacen para evitar que se pegue, el efecto suele ser el contrario.

Al mezclar los granos constantemente, se rompe su estructura y se libera más almidón en el agua. Esto provoca que el arroz se vuelva pastoso, pegajoso y apelmazado, perdiendo esa textura suelta que se busca en la mayoría de las preparaciones.

La chef Samantha Cowens-Gasbarro lo resume de forma clara: no hay que revolver el arroz una vez agregado el líquido, ya que esto rompe su capa externa y genera una consistencia grumosa.

Qué pasa cuando lo revolvés de más

Libera más almidón: los granos se pegan entre sí

los granos se pegan entre sí Afecta la textura: el arroz queda pesado y poco agradable

el arroz queda pesado y poco agradable Rompe los granos: pierden firmeza durante la cocción

pierden firmeza durante la cocción Arruina el resultado final: deja de ser un acompañamiento liviano

Cómo lograr un arroz suelto y perfecto

Para evitar estos errores, hay algunas claves simples que hacen la diferencia:

Lavar el arroz antes de cocinarlo: elimina el exceso de almidón superficial

elimina el exceso de almidón superficial Respetar la proporción de agua: fundamental para una cocción equilibrada

fundamental para una cocción equilibrada No revolver durante la cocción: permite que los granos mantengan su forma

permite que los granos mantengan su forma Cocinar a fuego bajo tras el hervor: asegura una cocción pareja

asegura una cocción pareja Dejar reposar unos minutos: ayuda a que termine de absorber el vapor

Aunque parezca un detalle menor, la forma en que se manipula el arroz durante la cocción define el resultado final. Evitar revolverlo puede ser la diferencia entre un plato liviano y sabroso o una preparación pesada y sin textura.