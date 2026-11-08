Milei ante la llegada del papa

Aunque retomó los prometidos viajes por las provincias Javier Milei se siente más cómodo con su perfil for export. Eso incluye a León XIV que protagoniza desde hoy el mayor hecho religioso y político desde la entronación del Papa Francisco que, para tomar distancia de los tironeos locales, evitó pisar suelo argentino.

De todos modos es difícil pensar que el discurso del Sumo Pontífice sea de agrado del mileísmo, razón por la que desde el oficialismo se oyeron pedidos y sugerencias para no interpretar sus mensajes en clave política. Será difícil, por las profundas diferencias respecto al rol del Estado en todos los ámbitos y más especialmente de los que menos tienen o más sufren.

La Inteligencia Artificial es uno de los temas de mayor peso en la actualidad y sobre el que no podrán conciliar. Milei impulsa la no regulación junto al ministro Ferderico Sturzenegger mientras que el Sumo Pontífice pide un marco legal que exija rendición de cuentas y que las sociedades estén formadas por personas humanas con responsabilidad legal.

La visita al Cottolengo Don Orione y la despedida desde Luján con una Misa de la Caridad contrastan con las acciones respecto a la discapacidad y la asistencia social que desalienta el Gobierno argentino. La última diferencia que intentó ser disimulada fue respecto a la ludopatía. Después de que la Libertad Avanza morigerara un proyecto de ley y que postergara su tratamiento para establecer límites al juego on line la Iglesia salió a presionar. En el marco de la visita las palabras del Papa y el reclamo de Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina, y máximo responsable de la organización de la agenda en el país, obligaron al oficialismo a liberar el proyecto para su pronto tratamiento en el Congreso. De todos modos su estado parlamentario corre riesgo por lo que la CEA lanzó un campaña para recolectar firmas.

Hábil detectora de las debilidades mileístas, Patricia Bullrich apuró una promesa en favor de la ley y su pronto tratamiento de la misma manera que se adjudicó el auxilio a las pymes que presentó Luis Caputo y que de todos modos no estimula el consumo sino apenas un plan para el pago de deudas al fisco que se suma a los créditos de la banca estatal a la compra de autos de fabricación nacional. Esos permanentes pedidos por flexibilizar el plan económico la alejan cada día más de los hermanos Milei que todavía la prefieren dentro de la estructura para evitar que divida preferencias futuras en las urnas o que seduzcan en su favor al empresariado.

La imagen de fortaleza que exhiben Javier y Karina Milei contrasta con la debilidad que perciben aliados y adversarios de todos los colores políticos. En el Congreso los gobernadores intentan modificar el Presupuesto y lograr alguna ventaja mientras que el PRO marca puntos clave de revisión. Se suma la seguidilla de derrotas de los aliados de Milei fronteras afuera: Benjamin Netanyahu en Israel; Flavio Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en Estados Unidos. La eyección de Santiago Peña de la Presidencia del Paraguay ni siquiera fue comentaba por Milei .

En ese contexto el presidente se preserva detrás de los muros de la Quinta de Olivos con el fin de aprovechar al máximo las casi 80 horas que León XIV permanecerá en la Argentina. No es el único: toda la dirigencia política promete postergar peleas electorales y convivir en espacios como el exCCK adonde confluirán los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño. Incluso la Casa Rosada se vio obligada a invitar a la vicepresidente Victoria Villarruel cuya presencia quedará licuada en el marco de la masividad de la recepción oficial y Axel Kicillof invitó a todos sus predecesores, incluso a María Eugenia Vidal y Daniel Scioli.

Eso sí, Milei viene ganando por goleada en la Justicia. Esta última semana celebró con un llamado a Manuel Adorni que el fiscal Gerardo Pollicita haya descartado el enriquecimiento ilícito del exvocero presidencial. ¿Volverá?