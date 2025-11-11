A propósito de Boca- River….

Daniel E. Gutiérrez Contador Público

DNI 21.381.080

NEUQUÉN

Más allá del resultado del partido, llamó mi atención -nuevamente- las “malas costumbres” a las que nos hemos acostumbrado en el circo del fútbol argentino.

Me resulta poco entendible como puede ser que ambos planteles “concentraran” en hoteles lujosos para… solo jugar un partido de fútbol (no los menciono porque no hace al caso).

Me parece que la dirigencia haría bien en bajar a tierra y darse cuenta de lo innecesario de semejante gasto, donde muy posiblemente en sus clubes existen muchas cosas más importantes en las que invertir que un hotel lujoso, para que sus futbolistas “se relajen” en la previa al partido.

Por otra parte y muy posiblemente, los integrantes de los planteles de fútbol son personas que no tienen un nivel de educación de excelencia, con lo cual se le está dando una visión muy deformada de un estilo de vida muy diferente de la realidad.

Hay muchísimos casos de jugadores que han terminado mal, fruto de no poder seguir manteniendo ese nivel de vida cuando finaliza su etapa como jugador, con lo cual seguimos dañando a las personas.

¿No les parece?

