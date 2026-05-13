Viedma avanza con el Programa de Asfalto 2026: cuatro barrios incluidos en la primera etapa

Con la puesta en vigencia del Decreto 343/2026, el Municipio de Viedma avanzó con el Registro de Oposición y busca adhesiones vecinales para iniciar la primera etapa del Programa de Asfalto 2026, que incluye obras en cuatro de los 16 barrios contemplados para este año, comenzando con 17 cuadras distribuidas en el Don Bosco, Belgrano, Zatti y Santa Clara.

En este marco, se realizaron reuniones entre la jefa de Gabinete María Eugenia Serra, el secretario de Obras Públicas Martín Calderón, el subsecretario de Gobierno y Juntas Vecinales Juan José Rosso, la secretaria de Hacienda Yanina Di Nardo y los referentes barriales para informar el alcance del plan y detallar los costos que deberán afrontar los frentistas. “La idea es llevar claridad y que ellos, a su vez, hagan un trabajo territorial al juntar las firmas de adhesión de cada uno de los frentistas y así poder continuar con el trámite para ejecutar la obra”, explicó Rosso.

Calle Beruti, barrio Zatti. Foto: Marcelo Ochoa

Las calles incluidas en la primer fase

Según el detalle brindado por Obras Públicas, las 17 cuadras incluidas en la primera etapa del Programa de Pavimentación 2026 cuentan con un cronograma previsto para junio con trabajos de asfalto en las siguientes ubicaciones:

Artémides Zatti:

Murillo (Parisi – Estrada)

Murillo (Estrada – Juan Manuel de Rosas)

Murillo (J. M. Rosas – O’Higgins)

Murillo (O’Higgins – General Winter)

Beruti (J. M. Rosas – O’Higgins)

Beruti (O’Higgins – General Winter)

Don Bosco:

Savio (Mazzarello – San Francisco de Asís)

Savio (San Francisco de Asís – Patriarca)

San Francisco de Asís (Savio – Felipe Contín)

Savio (Patriarca – Flores del Campo)

Savio (Flores del Campo – Misiones Salesianas)

Santa Clara:

Tierra del Fuego (La Pampa – Neuquén)

Tierra del Fuego (Neuquén – Santa Cruz)

Tierra del Fuego (Santa Cruz – Catamarca)

Tierra del Fuego (Catamarca – Guimares)

Barrio Belgrano:

Patagonia Argentina (entre Av. Raúl Alfonsín y Cul de Sac), la única calle pendiente de pavimentación en ese sector.

Detalle 17 la cantidad de cuadras previstas en la primera fase.

Financiamiento y preparación del terreno

Desde Obras Públicas explicaron que el proyecto no solo incluye el asfaltado barrial, sino que también podrían incluir la realización de cordón cuneta y badenes, dependiendo del caso. Además, la intervención contempla un proceso previo de preparación del terreno, con tareas de nivelación, sub base, base y carpeta asfáltica final, para garantizar la durabilidad de la obra. En este sentido, Calderón menciono que el municipio se encuentra trabajando en articulación con ARSA para relevar el estado de las cañerías en las calles a pavimentar, con el objetivo de evitar roturas posteriores y evaluar recambios si fueran necesarios.

En relación al financiamiento, el plan de asfalto se sostiene con un esquema mixto que combina financiamiento municipal y aporte de los frentistas. Sosteniéndose con un presupuesto inicial gestionado por el municipio a través del Banco Patagonia, por un total de $1.100 millones. En cuanto a los costos aproximados, el funcionario indico que cada cuadra tendría un costo aproximado de $65.000.000, con posibilidad de variar de acuerdo a las dimensiones de la misma.

Costos individuales para los frentistas

En relación a los costos que esto implica para cada vecino, el Decreto 343/2026 plantea un valor de $82.338 por metro cuadrado, sujeto a ajustes según la necesidad de obras complementarias como cordón cuneta con un costo de $81.000,67 por metro lineal o badenes $95.019,52 por m2. En este sentido, cada frentista contará con una planilla donde se especifica el costo individual a pagar, calculado en base a los metros de frente y el ancho de su calle. «El frentista que tiene 10 metros va a pagar menos que el que tiene 15. Además se paga hasta la mitad de la calle: si es más angosta se paga menos», explicó el Subsecretario de Gobierno y Juntas Vecinales.

A raíz de ello, se estima que los costos por vivienda podrían rondar entre los 3 y 4 millones de pesos, de acuerdo al tamaño de la calle, donde «para un frente de 10 metros el importe rondaría los 4 millones de pesos» mientras que para calles de menor dimensión los costos podrían bajar a 3 millones, según lo indicado por los presidentes de las Juntas Vecinales del barrio Don Bosco y Zatti.

Continuando con los mismos lineamientos, el Subsecretario de Gobierno y Juntas Vecinales remarcó que las condiciones fueron diseñadas contemplando las realidades socioeconómicas de cada barrio. “Tratamos de generar el mejor financiamiento posible para que los vecinos puedan adherirse y así continuar el plan”. Destacando además, el esfuerzo comunal, «el vecino frentista es quien hace el pago de la obra. El municipio la ejecuta, la proyecta y la inspecciona, pero quien la financia es el vecino».

En este sentido, se establece un esquema de pagos que incluye un anticipo obligatorio del 30%, y luego la posibilidad de acceder a 3 modalidades de financiamiento.

En tres cuotas mensuales iguales y consecutivas sin interés para anticipos de al menos el 30%

Hasta 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas con un interés sobre el saldo, aplicando la Tasa nominal anual fija del 20% para anticipos inferiores al 30% con el sistema francés de amortiguación de intereses

Hasta 24 cuotas con TNA fija del 30%, bajo sistema francés de amortiguación de intereses, bonificando la tasa en igual proporción que el porcentaje anticipado.

Calle Tierra del Fuego, barrio Santa Clara. Foto: Marcelo Ochoa

Registro de oposición y adhesión

De acuerdo a lo establecido en el Decreto firmado el pasado 30 de abril, el Programa de Pavimentación funciona por la negativa, otorgando un plazo de 10 días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial Municipal, para que los vecinos frentistas que no estén de acuerdo con la realización de las obras puedan presentar formalmente su oposición en la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Obras Públicas, ubicada en calle Las Heras Nº 945, en el horario de 8:00 a 12:30.

Con un porcentaje requerido de al menos el 30% para la detención del servicio «Por ejemplo, una calle que tenga 20 frentistas, 10 por lado, debería tener una oposición de 6 vecinos o más para lograr que la obra no avance», explicó Calderón.

O en caso de estar a favor, adherir al proyecto a través de las planillas entregadas por las Juntas Vecinales donde se incluyen las especificaciones de locaciones, costos y modalidades de pago. En este sentido, el subsecretario de Gobierno y Juntas Vecinales manifestó que se encuentran en una etapa clave para que el programa pueda concretarse, destacando la labor territorial de los presidentes y presidentas barriales.

Calle sin pavimentar: Domingo Savio, barrio Don Bosco. Foto: Marcelo Ochoa

Próximos pasos

En caso de prosperar la adhesión, el municipio avanzará con los trámites administrativos para la licitación y la convocatoria a empresas oferentes. En este sentido, aun no se encuentra definida la empresa a cargo pero Calderón mencionó que Ingeniería y Arquitectura viene siendo adjudicada en obras recientes, sin que eso implique su confirmación.

Desde el municipio también informaron que se trabaja en articulación con ARSA para relevar el estado de las cañerías en las calles a pavimentar, con el objetivo de evitar roturas posteriores y evaluar recambios si fueran necesario

Finalmente, Rosso remarcó que se trata de una primera fase y que la continuidad del programa dependerá del recupero de la inversión y del nivel de adhesión vecinal. “Sabemos que es un gran esfuerzo económico y tratamos de generar el mejor financiamiento posible para continuar el plan y dar respuesta a un montón de sectores de la ciudad cuya principal demanda es el asfalto”, afirmó.