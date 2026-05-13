El polémico posteo de Donald Trump de Venezuela pintado con la bandera estadounidense: «El estado número 51»

La publicación fue realizada en la red social del político y retwitteado por la Casa Blanca (Foto: archivo)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump compartió en su perfil oficial de «X» una imagen que generó polémica en los usuarios en el marco de la situación política que atraviesa su país con Venezuela.

El mensaje se publicó previo a su viaje a China, donde se ve el mapa de Venezuela pero con la bandera estadounidense, bajo el lema de: «El estado 51». La publicación se viralizó rápidamente y generó fuertes reacciones políticas tanto en Caracas como en distintos sectores internacionales.

La imagen publicada por Trump todavía sigue vigente en su perfil oficial. El mensaje también fue replicado por la cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X. Esta broma habría surgió tras una llamada telefónica a Fox News.

El posteo se produjo apenas un día después de que el mandatario afirmara en una entrevista televisiva que evaluaba “seriamente” la posibilidad de incorporar a Venezuela como un nuevo estado norteamericano.

El polémico posteo de Donald Trump sobre Venezuela: «El Estado 51»

El término de “Estado 51” suele utilizarse en Estados Unidos para referirse en tono serio o irónico, a territorios o países que podrían integrarse al país norteamericano. Esto podría aplicarse a territorio ocupado o con tratados cercanos económicos y políticos.

President Trump posts on TruthSocial. pic.twitter.com/vFfN5xKxCG — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 12, 2026

Sin embargo, las declaraciones de Trump despertaron críticas y preocupación internacional por el tono expansionista de sus mensajes y por el impacto político que podrían generar en la región.

En los últimos meses, Trump también había realizado comentarios sobre Groenlandia y Canadá bajo una lógica similar de anexión o control estratégico.

El polémico posteo de Donald Trump sobre Venezuela: la opinión de la presidenta interina de Venezuela

La representante interina en Venezuela, Delcy Rodríguez negó la posibilidad de que su país sea absorbido como estado 51 de Estados Unidos. Tras publicarse el tweet, la mandataria alegó que esa decisión «jamás estaría prevista por su mandato».

“Eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”, afirmó Rodríguez desde un comunicado oficial.

Nancy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela (Foto: AP Ariana Cubillos)

Rodríguez evitó escalar el conflicto diplomático, aunque defendió la autonomía del país sudamericano en medio del proceso de acercamiento entre Caracas y Washington tras la caída de Nicolás Maduro. La funcionaria también destacó la importancia estratégica de las reservas petroleras y gasíferas venezolanas: “Ese es el curso, ese es el camino para Venezuela» afirmó.