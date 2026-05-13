Alquiler de una casa en Indio Cuá y el pago de 20.000 dólares en efectivo: el testimonio que complica a Manuel Adorni

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó este miércoles un testimonio que complica el relato oficial sobre el origen y manejo de sus fondos. José Luis Rodríguez, el propietario que le alquiló su vivienda en el exclusivo country Indio Cuá, declaró ante la Justicia y confirmó que el funcionario realizó todos sus pagos bajo una misma modalidad: efectivo y en moneda extranjera.

El testimonio de Rodríguez arroja luz sobre un «goteo» de dólares que la fiscalía de Gerardo Pollicita no tenía en el radar. Hasta hoy, se sabía que Adorni había desembolsado 13.000 dólares para alojarse mientras el contratista Matías Tabar realizaba la obra de su casa permanente (aquella de la cascada de mármol). Sin embargo, el testigo reveló que hubo más.

Los contratos «de palabra» y el verano VIP en Indio Cuá: el testimonio que complica a Manuel Adorni

Según consta en el expediente, la relación comercial entre el Jefe de Gabinete y su locador tuvo dos etapas marcadas por el uso de billetes físicos:

Adorni ya era inquilino en Indio Cuá antes de ser funcionario. En octubre de 2023 firmó un contrato temporal por el que pagó 5.600 dólares para pasar el verano de 2024, cuando ya era vocero presidencial.

Cuando los plazos de la remodelación de su casa propia se estiraron, Adorni pactó con Rodríguez una extensión de tres meses. Este acuerdo se hizo «de palabra» y el funcionario abonó otros 2.400 dólares adicionales.

El «mapa patrimonial» que Manuel Adorni debe explicar

Con estos nuevos datos, la Justicia reconstruye un mapa de gastos en dólares que el Jefe de Gabinete deberá justificar en su declaración jurada del próximo 31 de mayo. Esta es la lista de los bienes y compromisos bajo la lupa:

Casa en Indio Cuá (Exaltación de la Cruz): su actual vivienda. Comprada por USD 120.000, pero con una reforma declarada por el contratista de USD 245.000 en efectivo. Incluye revestimientos de mármol travertino y una pileta con cascada. Departamento en Caballito (CABA): ubicado en la calle Miró. Una operación de USD 230.000 donde se detectó una «deuda de palabra» con los vendedores por otros USD 65.000. Alquileres temporales: el gasto recientemente detectado de más de USD 21.000 (sumando los dos contratos) pagados íntegramente en «cash». Bienes en La Plata: un departamento heredado (en venta por USD 95.000) y un terreno, que Adorni utiliza como principal argumento de su defensa patrimonial. Propiedades de su esposa: el Registro de la Propiedad confirmó inmuebles a nombre de Bettina Angeletti en los barrios de Mataderos y Morón.

En Comodoro Py, los investigadores de la DAFI (Dirección de Asesoramiento Económico) ya trabajan en el cruce de estos testimonios. El foco no es solo el monto, sino la informalidad: contratos extendidos de palabra y pagos que eluden el sistema bancario.

Para la Justicia, el contraste entre el «austero» patrimonio heredado en La Plata y este flujo de dólares físicos para vacaciones, reformas y alquileres VIP en barrios cerrados, es el núcleo de la sospecha de enriquecimiento.