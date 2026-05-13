La lasaña proteica de atún que se prepara en pocos pasos y rinde para toda la familia

La lasaña de atún se presenta como una alternativa práctica y nutritiva para quienes buscan incorporar mayor cantidad de proteínas en su alimentación diaria, sin resignar sabor ni platos tradicionales. Con ingredientes accesibles y una preparación sencilla, esta versión puede adaptarse tanto a comidas familiares como a planes de alimentación más controlados.

Ingredientes (2 a 3 porciones)

2 latas de atún al natural, escurridas

6 a 8 láminas de masa para lasaña (pueden ser integrales o tradicionales)

1 cebolla picada

1 morrón (opcional)

2 dientes de ajo

400 gramos de tomate triturado o salsa de tomate

2 huevos

150 gramos de ricota o queso untable

100 a 150 gramos de queso rallado o mozzarella

Sal, pimienta, orégano y ají molido a gusto

1 cucharada de aceite de oliva

Preparación

En una sartén con aceite de oliva, rehogar la cebolla, el ajo y el morrón hasta que estén tiernos. Incorporar el tomate triturado y condimentar con sal, pimienta, orégano y ají molido. Luego añadir el atún desmenuzado y cocinar durante unos minutos hasta integrar los sabores.

Por otro lado, mezclar la ricota con los huevos, salpimentar y agregar una parte del queso rallado, formando una crema.

En una fuente para horno, comenzar el armado con una base de salsa de atún, luego una capa de masa, seguida de la mezcla de ricota. Repetir el proceso hasta completar la preparación. Finalizar con salsa y queso rallado por encima.

Llevar a horno precalentado a 180 grados durante 25 a 35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y gratinada.

Como variante, se puede incrementar el aporte proteico agregando claras de huevo a la mezcla de ricota o combinando el atún con pollo. Para una versión con menor contenido de carbohidratos, la masa puede reemplazarse por láminas de zapallito o berenjena.