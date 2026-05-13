Así es el refugio de Benjamín Vicuña en Barrio Parque: biblioteca gigante, pileta y estilo quiet luxury

Benjamín Vicuña tiene varias propiedades en Buenos Aires, pero mantiene su residencia principal en Barrio Parque, uno de los sectores más exclusivos y tranquilos de la ciudad. Allí despliega una impactante mansión donde encuentra el espacio ideal para descansar, compartir tiempo con sus hijos y alejarse del ritmo acelerado de la exposición mediática.

Según reveló Revista Caras, la propiedad cuenta con casi 500 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, con habitaciones especialmente pensadas para sus hijos, fruto de sus relaciones con Carolina Pampita Ardohain y China Suárez. La casa posee cinco dormitorios y ocho baños, permitiendo privacidad y comodidad para toda la familia.

Sin embargo, la mansión no solo funciona como hogar familiar. Vicuña también transformó el lugar en un verdadero refugio artístico, donde el arte, la lectura y el cine ocupan un lugar central. Lejos de la mediatización y del centro porteño, el actor diseñó ambientes atravesados por la cultura y la calidez.

Las enormes bibliotecas que recorren las escaleras, junto a televisores de última generación para disfrutar películas y series, reflejan una estética sofisticada y contemporánea que define perfectamente su estilo personal.

Una casa pensada como refugio artístico

Vicuña buscó transformar su hogar en un espacio íntimo y creativo, alejado del ritmo intenso de las grabaciones, los viajes y la exposición pública.

La propiedad refleja su pasión por la lectura, el cine y el arte. Las escaleras fueron intervenidas con enormes bibliotecas repletas de libros, mientras que distintos ambientes incorporan televisores de última generación y sectores diseñados para disfrutar películas y series.

Todo el diseño mantiene una línea de elegancia contemporánea, donde predominan los ambientes amplios, la luz natural y una decoración sofisticada pero cálida.

Tonos neutros y estética quiet luxury

Uno de los aspectos más destacados de la mansión es su paleta de colores. El actor apostó por tonalidades neutras cálidas, alejadas del blanco puro tradicional.

Las paredes en tonos greige y visón se combinan con muebles de madera nogal, aportando profundidad y sensación de calma en todos los ambientes.

La casa sigue claramente la tendencia del quiet luxury, un estilo que mezcla sofisticación, minimalismo y materiales nobles sin necesidad de ostentación.

Además, incorpora detalles inspirados en la arquitectura francesa e inglesa:

molduras clásicas,

techos altos,

grandes aberturas,

y marcos negros que modernizan los espacios.

A eso se suman pequeños acentos dorados y mobiliario contemporáneo que equilibran lo clásico con lo moderno.

La luz natural y el jardín, protagonistas

Uno de los grandes protagonistas de la propiedad es la luz natural.

Los enormes ventanales conectan el interior con el exterior y generan una integración constante con el jardín, donde Vicuña encuentra un espacio de relax y desconexión junto a sus hijos.

El patio trasero cuenta con:

una amplia pileta,

mucho espacio verde,

sectores de descanso,

y una estética elegante atravesada por detalles naturales y modernos.

Además, la casa posee varios balcones distribuidos en distintos pisos, permitiendo la circulación de aire y potenciando aún más la luminosidad de todos los ambientes.

El refugio personal de Benjamín Vicuña

La impresionante mansión de Benjamín Vicuña combina diseño, tecnología, arte y naturaleza en un mismo espacio. Con cuatro pisos, cinco habitaciones, ocho baños y una biblioteca gigante, el actor construyó un hogar pensado para bajar el ritmo y refugiarse de la intensa exposición mediática que rodea su vida personal y profesional.

Lejos de los escándalos y del ruido de la ciudad, el actor encontró en Barrio Parque un espacio donde predominan la calma, la privacidad y el confort.