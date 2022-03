Acciones en favor del río Limay

Agrupación Libres de Plottier

PLOTTIER

El 22 de marzo, jóvenes de la localidad de Plottier de la agrupación Sur Juventudes Plottier iniciaron acciones concretas en el río Limay, en el sector del barrio El Chacay. Allí realizaron tareas de limpieza donde se juntó gran cantidad de residuos de los visitantes del verano y se colocaron tachos de residuos realizados por las y los mismos jóvenes. También se colocaron eco colilleros para que los y las fumadoras que visiten arrojen sus colillas ahí y no en el suelo donde terminan llegando al río y contaminan el agua que después consume la localidad. El Día Mundial del Agua nos recuerda el peligro que transita el mundo y la vida. En algunos lugares las personas no tienen acceso al agua potable, otras no disponen de sistemas de saneamiento adecuados y quizás otras 2.500.000 de personas mueren por enfermedades relacionadas con las malas condiciones de abastecimiento de agua; y en el caso de los niños, mueren alrededor de 6.000 por día de diarrea y desnutrición, a causa de la mala calidad del agua.

Es esencial su cuidado y administrar nuestras necesidades de agua con mucha prudencia, ya que es un recurso no renovable e insustituible. Sin agua no es sostenible nada ni nadie.