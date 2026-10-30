La UNCo preparada para recibir nuevos estudiantes: el domingo arrancan las inscripciones para el 2027

El domingo se abren las inscripciones para el próximo año en la UNCo. (FOTO: Archivo

La decisión de qué estudiar empieza a tomar forma en estos días para miles de jóvenes y adultos de Neuquén y Río Negro. La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) abrirá este domingo 1 de noviembre el período de inscripción para el ciclo académico 2027, con una oferta que supera las 80 carreras de pregrado y grado distribuidas en sus distintas sedes y unidades académicas.

El trámite tendrá una primera instancia virtual, aunque los plazos para completarlo no serán iguales para todos. Cada facultad, centro regional o asentamiento universitario establecerá sus propias fechas para la presentación de la documentación, con períodos que se extenderán entre noviembre y diciembre de este año y febrero de 2027.

Según informó la Secretaría Académica, los aspirantes deberán completar el formulario de preinscripción online y luego cumplir con la entrega de la documentación requerida por la unidad académica elegida. Las modalidades para esa segunda etapa podrán ser presenciales o virtuales, de acuerdo con cada sede.

La información sobre las carreras disponibles, los cronogramas, los requisitos y los canales de consulta está reunida en el portal oficial de ingreso 2027 de la universidad.

Hay, además, dos excepciones importantes en el calendario. Por un proceso de migración y actualización del sistema de gestión académica SIU Guaraní, la Facultad de Ciencias Agrarias y el Asentamiento Universitario de Zapala realizarán tanto la preinscripción como la recepción de documentación exclusivamente durante febrero de 2027. Las fechas precisas serán comunicadas más adelante.

Una universidad con más de 33.000 estudiantes

La apertura de las inscripciones permite también poner en perspectiva la dimensión de la universidad pública regional. De acuerdo con la Síntesis Estadística 2025, elaborada por la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional, la UNCo registró 33.730 estudiantes de carreras de pregrado y grado durante ese año.

De ese universo, 9.782 fueron nuevos inscriptos y 23.948 correspondieron a estudiantes reinscriptos. La cifra de ingresantes muestra que la universidad mantiene una convocatoria cercana a los 10.000 nuevos estudiantes anuales.

El informe estadístico también contabilizó 1.157 egresados de pregrado y grado durante 2025, un número superior a los 1.094 registrados en 2024.

La oferta académica relevada para 2025 comprendió 84 carreras vigentes: 64 de grado y 20 de pregrado.

Pero los números también permiten conocer quiénes llegan a la universidad y en qué condiciones lo hacen. Más de la mitad de los nuevos inscriptos de 2025, el 55,8%, fueron primera generación de estudiantes universitarios en sus familias. Es decir, representaron a hogares en los que ninguno de sus integrantes había accedido anteriormente a una formación universitaria.

Otro dato significativo es que el 34,5% de quienes ingresaron trabajaba mientras estudiaba. Dentro de ese grupo había estudiantes con jornadas laborales de menos de 20 horas semanales y otros que superaban las 35 horas.

La edad promedio de los nuevos ingresantes fue de 24,9 años, aunque los 18 años fueron la edad más frecuente.

En cuanto a la procedencia, 4.817 nuevos estudiantes llegaron desde Neuquén y 4.016 desde Río Negro. El resto correspondió a otras provincias.

Qué carreras eligieron los ingresantes

La estadística de 2025 también permite observar las preferencias de quienes se incorporaron a la UNCo. La Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo encabezó las elecciones, seguida por Psicología y Medicina.

Entre las diez carreras más elegidas también aparecen Licenciatura en Enfermería, Abogacía, Ingeniería en Petróleo, Contador Público, Licenciatura en Educación de Nivel Primario, Licenciatura en Tecnología Minera y Licenciatura en Ciencias de la Computación.

Los datos muestran la diversidad de intereses que conviven en una institución que tiene presencia en distintas localidades de Neuquén y Río Negro y que constituye una de las principales opciones de educación superior pública de la Patagonia.

Con el comienzo de las inscripciones para 2027, la universidad vuelve a abrir sus puertas a una nueva generación de estudiantes, en un proceso que para muchos representa el primer acercamiento a la vida universitaria y, para otros, la posibilidad de retomar una formación que había quedado pendiente.

El paso a paso

Inicio de inscripciones: domingo 1 de noviembre de 2026.

domingo 1 de noviembre de 2026. Primer paso: completar el formulario de preinscripción online.

completar el formulario de preinscripción online. Segundo paso: presentar la documentación solicitada por cada unidad académica.

presentar la documentación solicitada por cada unidad académica. Fechas de cierre: varían según la facultad o sede. Hay períodos que finalizan en diciembre, enero o febrero.

varían según la facultad o sede. Hay períodos que finalizan en diciembre, enero o febrero. Excepciones: la Facultad de Ciencias Agrarias y el Asentamiento Universitario de Zapala realizarán todo el trámite durante febrero de 2027.

La información completa, con el listado de carreras, fechas particulares y contactos, se encuentra en el portal oficial: https://ingreso.uncoma.edu.ar/

Universidad Nacional del Comahue en números