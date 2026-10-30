Presupuesto 2027: Neuquén proyecta su propio estadio, un kartódromo y un nuevo centro de convenciones

El Neuquén Arena tendrá capacidad para 8.000 espectadores y se proyecta en inmediaciones de la Ruta 67 y la Autovía Norte. Foto: Emiliano Ortiz.

Neuquén capital crece a pasos agigantados y, con ese crecimiento, también aumenta la demanda de infraestructura. La ciudad busca ampliar sus espacios para recibir espectáculos, competencias deportivas y congresos de gran convocatoria. Durante la presentación del Presupuesto 2027, el intendente Mariano Gaido anunció una serie de proyectos que incluyen el Neuquén Arena, un estadio multipropósito para 8.000 personas, una pista de karting, un centro de convenciones y un teatro con capacidad para 1.000 espectadores.

Las iniciativas forman parte de la estrategia municipal para fortalecer el turismo de eventos y ampliar los espacios disponibles para actividades culturales y deportivas. Los anuncios fueron desarrollados por Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, quienes detallaron algunas características de los futuros edificios y anticiparon los próximos pasos de los proyectos.

El más importante por su capacidad será el Neuquén Arena, un recinto para espectáculos y competencias deportivas que se proyecta en el sector de la Ruta 67 y la Autovía Norte, en cercanías del nodo vial. La propuesta apunta a incorporar un espacio de grandes dimensiones, con características similares a las de los estadios multipropósito utilizados para recitales y eventos masivos, como el Movistar Arena de Buenos Aires.

Neuquén Arena: «Es una oportunidad de consolidar una ciudad de eventos»

Pasqualini confirmó la capacidad prevista para el nuevo complejo y señaló que su construcción acompañará el crecimiento del turismo de eventos. “Este Neuquén Arena tiene capacidad para 8.000 personas. Se va a llevar adelante en lo que es la Ruta 67 y el nodo vial”, indicó la funcionaria.

El edificio estará destinado a espectáculos musicales, actividades culturales y competencias deportivas, con el objetivo de recibir propuestas que requieren instalaciones de mayor capacidad.

Como ejemplo de la demanda existente, el intendente mencionó la Copa Davis, que tuvo una importante respuesta del público durante su realización en Neuquén. El jefe comunal adelantó que durante diciembre podrían conocerse nuevas definiciones sobre el Arena.

Por el momento, no se informó un presupuesto individual para la construcción del complejo ni una fecha confirmada de inauguración.

Una pista de karting cerca de la Ruta 67

Otra de las novedades anunciadas es la construcción de una pista de karting, destinada a ampliar la infraestructura para competencias automovilísticas y actividades deportivas.

El municipio trabaja en el proyecto junto con empresarios y representantes de la actividad, con el objetivo de definir las características del futuro circuito y su ubicación. Entre las alternativas que se evalúan aparecen terrenos vinculados con la ampliación del sector de la Ruta 67. Está prevista una nueva reunión con los sectores involucrados durante la próxima semana para continuar con la planificación.

La pista todavía no tiene una ubicación definitiva anunciada ni se precisaron sus dimensiones o características técnicas, por lo que tampoco está confirmado si podrá recibir competencias internacionales.

La iniciativa forma parte de la estrategia municipal para atraer visitantes mediante la organización de competencias deportivas. En esa línea, Gaido también anticipó que se trabaja para realizar un evento internacional de supercross durante los primeros días de diciembre.

Cuenta regresiva para licitar el nuevo centro de convenciones

La planificación municipal también contempla la construcción de un centro de convenciones que contará con una sala principal para 700 personas y otro espacio destinado a actividades vinculadas con la industria cultural.

El proyecto ya cuenta con un diseño surgido de un concurso nacional de arquitectura, ganado por profesionales neuquinos.

Según explicó Pasqualini, la licitación está prevista dentro de aproximadamente 90 días, por lo que el proceso podría ponerse en marcha durante los primeros meses de 2027. El objetivo es ampliar la infraestructura disponible para congresos, encuentros empresariales, convenciones y otras actividades que generan movimiento turístico durante todo el año.

“Nos hemos convertido desde el punto de vista turístico en la ciudad de las convenciones”, destacó la funcionaria.

La iniciativa busca acompañar el crecimiento de Neuquén como sede de encuentros profesionales, especialmente aquellos vinculados con la actividad hidrocarburífera, la industria y los servicios. El nuevo edificio permitirá incorporar instalaciones específicas para este tipo de actividades y sumar espacios destinados a propuestas culturales.

Un escenario para 1.000 espectadores en el Distrito Tecnológico

Otro de los anuncios fue la construcción de un teatro municipal con capacidad para 1.000 personas, que estará ubicado en el sector del Distrito Científico Tecnológico.

Este edificio va a contar con infraestructura pensada para recibir espectáculos de gran formato, como presentaciones de orquestas, óperas y otras producciones escénicas. La propuesta busca ampliar la oferta cultural de la capital provincial y ofrecer instalaciones específicas para actividades que requieren condiciones técnicas particulares.

A diferencia del Neuquén Arena, pensado para eventos masivos y actividades multipropósito, el teatro estará orientado a producciones musicales y escénicas. Su incorporación va a permitir sumar una sala de gran capacidad a la infraestructura cultural de la ciudad. Por el momento, no se detallaron el monto individual de la inversión ni el cronograma de licitación del edificio.

Una ciudad que busca atraer turistas todo el año

Los cuatro proyectos forman parte de una estrategia para fortalecer para fortalecer el turismo de reuniones, espectáculos y competencias deportivas.

Gaido destacó que Neuquén dejó de funcionar únicamente como una ciudad de paso y comenzó a consolidarse como un destino de eventos. Según los datos municipales, durante los fines de semana largos y las vacaciones la ocupación hotelera alcanza niveles de entre el 65% y el 70%.

El Ejecutivo también destacó el movimiento económico generado por la Fiesta Nacional de la Confluencia, cuya próxima edición tiene una proyección de impacto de $82.000 millones, frente a los $65.000 millones estimados para la anterior.

Estas cifras corresponden al movimiento económico que genera el evento en sectores como hotelería, gastronomía y comercio, y no al presupuesto destinado a su organización.

Con el Neuquén Arena, la pista de karting, el centro de convenciones y el nuevo teatro, la Municipalidad busca sumar espacios para recibir eventos de mayor convocatoria. Por ahora, los proyectos están en distintas etapas de planificación y todavía resta conocer cuánto costará cada obra y cuándo comenzarán los trabajos.