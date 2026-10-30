El gobierno de Lula citó a la máxima representante argentina en Brasil por el vuelo de Bolsonaro desde Puerto Iguazú

El gobierno de Brasil convocó a la encargada de negocios de la Argentina en Brasilia, María Emilia Cortés, para pedir explicaciones por el paso del senador Flavio Bolsonaro por el país y su posterior viaje a Estados Unidos. La reunión se realizó este jueves 29 de octubre en el Palacio Itamaraty.

La información fue confirmada este viernes por fuentes oficiales a LA NACION. Durante el encuentro, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pidió aclaraciones sobre el posible papel de funcionarios argentinos en el traslado del legislador brasileño.

El reclamo de Brasil a la diplomática argentina por Flavio Bolsonaro

Cortés fue recibida por el embajador João Marcelo Galvão de Queiroz, jefe del Departamento de Mercosur de la Cancillería brasileña. La reunión fue breve y no participaron otros funcionarios, según las fuentes consultadas por LN.

La representante argentina se comprometió, en “términos genéricos”, a aportar información sobre lo ocurrido. En Itamaraty evitaron brindar detalles sobre el contenido de la conversación y anticiparon que no harán comentarios públicos.

Desde Brasil describieron la convocatoria como un “procedimiento diplomático de rigor” ante una situación de estas características. Sin embargo, destacaron que el hecho de haber citado a la encargada de negocios constituye en sí mismo un gesto político.

La citación se produjo en medio de las gestiones del gobierno de Lula da Silva para definir una respuesta diplomática. En paralelo, la Policía Federal brasileña intenta determinar las condiciones del viaje de Bolsonaro y si hubo colaboración de funcionarios o agentes extranjeros.

El paso de Flavio Bolsonaro por Argentina antes de viajar a Estados Unidos

Según los registros de Migraciones, Flavio Bolsonaro ingresó a la Argentina a las 22.50 del martes por el puente Tancredo Neves. Horas después, a las 0.21 del miércoles, partió desde Puerto Iguazú en un avión privado rumbo a Estados Unidos, con una escala en Guayaquil.

El traslado se produjo pese a que el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, le había ordenado entregar sus pasaportes y le prohibió salir del país.

Otro de los nombres que apareció vinculado al episodio fue el del asesor presidencial Santiago Caputo, quien fue identificado durante un control policial en Misiones, en la madrugada del miércoles. Allí viajaba en un convoy de la Entidad Binacional Yacyretá que provenía de Puerto Iguazú.

Una vez en Estados Unidos, el senador difundió una carta en la que agradeció a Javier Milei y al presidente Donald Trump por el apoyo recibido. En el mensaje destacó el respaldo del mandatario argentino y reconoció el recibimiento del gobierno estadounidense.