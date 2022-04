Adiós, Horacio Licera

Claudio Andrade

Hace un tiempo, cuando alguien me pidió, a esta insólita edad, un currículum, anoté en la sección Libros del CV: «Escribí el prólogo del libro de Horacio Licera«.

Aquel prólogo no significó un encuentro con el diseñador, escritor, humorista e inventor que era Horacio.

Se lo envíe por mail y quedó plasmado en su libro recopilatorio de su columna «Por la luz que me alumbra».

Me dijo que le había encantado.

Yo lo describía como un espía de la KGB, silencioso y elegante a la antigua.

Una columna genial, por cierto, que salía los sábados en el suplemento Cultural del diario Río Negro.

De las buenas cosas que hacíamos allí en los años 2000 y tantos.

Me sentaba en un lugar de la redacción en la que quedaba a espaldas suyas. Me susurraba comentarios, reflexiones, anécdotas y si no aparecía por algún tema de salud, lo añoraba. Me sentía raro. Fue más de una década de estos entremeses.

Una noche me dijo: «tenés que irte, no eres para esto, vos». Partí.

No volvimos a hablar hasta aquel prólogo que ahora no encuentro en mi archivo aunque tengo su libro, sus anécdotas y la foto que le hice en el cumpleaños 100 del Río Negro.

Horacio era suave y culto. Buena onda y muy cómico. Erudito en cosas que superaban a gran parte de la humanidad. Creador de maquinitas increíbles, de textos de perfecto sonido y de chistes y gags brillantes.

Lo estimé mucho. Admiré su talento y siempre pensé que debía haber ganado más dinero y ser verdaderamente famoso en la Argentina. Pero la Argentina es un laberinto y un juego de azares.

¿Cuánto le debemos a alguien que nos hizo reír y pensar? ¿Cuánto?

Es tarde Horacio, debo hacer cosas ahora. Recuerdo, justo es el horario en que jugábamos con las palabras y nos festejábamos las mutuos ocurrencias.

En una de esas estabas cuando escribiste aquel diálogo de ovejas para tu columna: «En medio del campo, una oveja le dice a otra, mientras observaba el enorme rebaño: éramos pocas y clonaron a Dolly»

Abrazo grande, amigo.