El plan estratégico por Malvinas y la Antártida: el Gobierno busca apoyo de Estados Unidos para la Base de Ushuaia

El Gobierno nacional busca acelerar la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, un proyecto clave para la proyección soberana en el Atlántico Sur y la Antártida. En un escenario de reconfiguración geopolítica, la Casa Rosada analiza con optimismo la filtración de un memorando del Pentágono que sugiere un posible cambio de postura de los Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas, lo que podría facilitar el financiamiento externo para la obra.

La iniciativa pretende consolidar a Tierra del Fuego como la principal puerta de entrada al continente blanco, compitiendo directamente con la logística de Punta Arenas (Chile) y la infraestructura portuaria británica en las islas.

El escenario internacional y la cuestión Malvinas

La atención de la Cancillería se centró en un correo electrónico filtrado de Elbridge Colby, principal asesor político del Pentágono. El documento plantea la posibilidad de que una futura administración de Donald Trump reevalúe el apoyo diplomático a las «posesiones imperiales europeas», mencionando explícitamente a las Islas Malvinas.

Para el Ejecutivo, este viraje trasciende lo económico:

Freno a China: Estados Unidos ve con preocupación los acuerdos del gobernador Gustavo Melella con capitales chinos en Tierra del Fuego. La base naval argentina funcionaría como un contrapeso a la influencia asiática en la región.

Estados Unidos ve con preocupación los acuerdos del gobernador Gustavo Melella con capitales chinos en Tierra del Fuego. La base naval argentina funcionaría como un contrapeso a la influencia asiática en la región. Soberanía: un respaldo estadounidense a la base fueguina sería interpretado como un favoritismo estratégico hacia Argentina frente a las pretensiones británicas y chilenas.

El desafío financiero y la realidad militar

Pese a la ambición del proyecto, la Armada Argentina enfrenta una situación presupuestaria crítica. La inversión necesaria de USD 500 millones excede las capacidades actuales del erario público. A esto se suma el estado del equipamiento naval: Argentina carece actualmente de submarinos operativos, con las unidades ARA Santa Cruz y ARA Salta fuera de servicio.

El Gobierno apuesta a que el interés de los Estados Unidos por frenar el avance de China en el Atlántico Sur funcione como el motor para el desembolso de fondos externos para la base naval.

En el plano doméstico, la gestión enfrenta turbulencias que afectan la cohesión del gabinete y la labor en el Congreso: