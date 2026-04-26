El plan estratégico por Malvinas y la Antártida: el Gobierno busca apoyo de Estados Unidos para la Base de Ushuaia
El Gobierno apuesta al alineamiento con Washington para financiar la Base Naval Integrada de Ushuaia y desplazar la influencia china en el Atlántico Sur. En medio de un posible cambio de paradigma de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas, Javier Milei busca consolidar la "puerta de entrada" a la Antártida mientras enfrenta internas en su gabinete por la situación patrimonial de funcionarios clave.
El Gobierno nacional busca acelerar la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, un proyecto clave para la proyección soberana en el Atlántico Sur y la Antártida. En un escenario de reconfiguración geopolítica, la Casa Rosada analiza con optimismo la filtración de un memorando del Pentágono que sugiere un posible cambio de postura de los Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas, lo que podría facilitar el financiamiento externo para la obra.
La iniciativa pretende consolidar a Tierra del Fuego como la principal puerta de entrada al continente blanco, compitiendo directamente con la logística de Punta Arenas (Chile) y la infraestructura portuaria británica en las islas.
El escenario internacional y la cuestión Malvinas
La atención de la Cancillería se centró en un correo electrónico filtrado de Elbridge Colby, principal asesor político del Pentágono. El documento plantea la posibilidad de que una futura administración de Donald Trump reevalúe el apoyo diplomático a las «posesiones imperiales europeas», mencionando explícitamente a las Islas Malvinas.
Para el Ejecutivo, este viraje trasciende lo económico:
- Freno a China: Estados Unidos ve con preocupación los acuerdos del gobernador Gustavo Melella con capitales chinos en Tierra del Fuego. La base naval argentina funcionaría como un contrapeso a la influencia asiática en la región.
- Soberanía: un respaldo estadounidense a la base fueguina sería interpretado como un favoritismo estratégico hacia Argentina frente a las pretensiones británicas y chilenas.
El desafío financiero y la realidad militar
Pese a la ambición del proyecto, la Armada Argentina enfrenta una situación presupuestaria crítica. La inversión necesaria de USD 500 millones excede las capacidades actuales del erario público. A esto se suma el estado del equipamiento naval: Argentina carece actualmente de submarinos operativos, con las unidades ARA Santa Cruz y ARA Salta fuera de servicio.
El Gobierno apuesta a que el interés de los Estados Unidos por frenar el avance de China en el Atlántico Sur funcione como el motor para el desembolso de fondos externos para la base naval.
En el plano doméstico, la gestión enfrenta turbulencias que afectan la cohesión del gabinete y la labor en el Congreso:
- Escándalo patrimonial: La omisión en la declaración jurada de propiedades en el exterior por parte de funcionarios de infraestructura generó tensiones internas en Balcarce 50.
- Reforma Electoral: El proyecto para eliminar las PASO encuentra resistencia en el Congreso, incluso entre bloques aliados que consideran la herramienta vital para el ordenamiento de sus frentes internos.
- Bloqueo en el Senado: La designación de 43 ascensos diplomáticos continúa estancada, afectando la operatividad de la Cancillería en delegaciones externas.
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