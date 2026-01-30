Agradece la atención médica

Laura Palamarchuk DNI 16.382.929

Villa Regina

El miércoles 21/1 luego de que mi hija Jessica fuera atendida en Hospital de Villa Regina y al no quedar conformes con el diagnóstico nos fuimos a Roca en busca de la atención de la Dra. Lillo, quien hizo un diagnóstico certero, pero tuvo que derivarla al Hospital López Lima porque mi hija no tiene obra social.

Allí la recibieron en la Guardia, le hicieron todos los estudios pertinentes hasta llegar a la cirugía urgente de apendicectomía.

Deseamos agradecer de corazón el profesionalismo, la calidez humana y la atención de la Dra. Daniela Lillo y a todos los servicios del Hospital Local que se ocuparon de la salud de Jessi.

Definitivamente le salvaron la vida.

¡Dios los bendiga!