España confirmó su lista de convocados para el Mundial 2026: las sorpresas y las ausencias
La selección de España confirmó la lista de 26 convocados al Mundial 2026 con algunas sorpresas.
Con un acto oficial, la selección de España dio a conocer a los 26 jugadores convocados por el entrenador Luis de la Fuente para el Mundial 2026.
El anuncio comenzó con un video en el que partició el rey Felipe VI donde distintas personas dicen cada uno de los 26 nombres de la nómina.
En el arco, España mantendrá la base de los últimos grandes torneos con Unai Simón como principal referencia, acompañado por David Raya y Joan García, ambos campeones en sus respectivas ligas (Arsenal y Barcelona).
Esta es la lista de todo un país.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026
ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.
👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b
En defensa sobresalen los laterales de perfil ofensivo, mientras que en la mitad de la cancha vuelve a aparecer como uno de los grandes puntos fuertes, con nombres de mucha jerarquía técnica y dinámica como Pedri, Gavi y Fabián Ruiz.
En ataque, la principal atención estará puesta sobre Lamine Yamal, la joya del Barcelona que llega como una de las grandes figuras emergentes del fútbol mundial. Junto a él aparecen Nico Williams, Dani Olmo, Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Yeremi Pino, Borja Iglesias y Víctor Muñoz en un balance entre juventud y experiencia.
En el país europeo, la gran sorpresa fue la presencia de Eric García que no había sido convocado nunca por De la Fuente y no estaba desde Qatar 2022.
Entre las principales ausencias están: Dani Carvajal, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Alejandro Baldé, Robin Le Normand y Marco Asencio. Lo llamativo es que no hay ningún jugador del Real Madrid en la lista, un hecho sin precedentes.
Después del título en la Eurocopa 2024, España llega como una de las candidatas al Mundial. Debutará el lunes 15 de junio contra Cabo Verde. Después enfrentará a Arabia Saudita (21/06) y a Uruguay (26/06).
Los 26 convocados de España para el Mundial 2026
Arqueros
Unai Simón
David Raya
Joan García
Defensores
Marc Cucurella
Alejandro Grimaldo
Pedro Porro
Marcos Llorente
Aymeric Laporte
Pau Cubarsí
Eric García
Marc Pubill
Mediocampistas
Pedri
Gavi
Fabián Ruiz
Martín Zubimendi
Rodrigo Hernández
Mikel Merino
Álex Baena
Delanteros
Nico Williams
Lamine Yamal
Dani Olmo
Ferrán Torres
Mikel Oyarzabal
Borja Iglesias
Yeremi Pino
Víctor Muñoz
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