España confirmó su lista de convocados para el Mundial 2026: las sorpresas y las ausencias

Luis de la Fuente, DT de España, confirmó la lista de 26 para el Mundial. (Foto: @SEFutbol)

Con un acto oficial, la selección de España dio a conocer a los 26 jugadores convocados por el entrenador Luis de la Fuente para el Mundial 2026.

El anuncio comenzó con un video en el que partició el rey Felipe VI donde distintas personas dicen cada uno de los 26 nombres de la nómina.

En el arco, España mantendrá la base de los últimos grandes torneos con Unai Simón como principal referencia, acompañado por David Raya y Joan García, ambos campeones en sus respectivas ligas (Arsenal y Barcelona).

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

En defensa sobresalen los laterales de perfil ofensivo, mientras que en la mitad de la cancha vuelve a aparecer como uno de los grandes puntos fuertes, con nombres de mucha jerarquía técnica y dinámica como Pedri, Gavi y Fabián Ruiz.

En ataque, la principal atención estará puesta sobre Lamine Yamal, la joya del Barcelona que llega como una de las grandes figuras emergentes del fútbol mundial. Junto a él aparecen Nico Williams, Dani Olmo, Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Yeremi Pino, Borja Iglesias y Víctor Muñoz en un balance entre juventud y experiencia.

En el país europeo, la gran sorpresa fue la presencia de Eric García que no había sido convocado nunca por De la Fuente y no estaba desde Qatar 2022.

Entre las principales ausencias están: Dani Carvajal, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Alejandro Baldé, Robin Le Normand y Marco Asencio. Lo llamativo es que no hay ningún jugador del Real Madrid en la lista, un hecho sin precedentes.

Después del título en la Eurocopa 2024, España llega como una de las candidatas al Mundial. Debutará el lunes 15 de junio contra Cabo Verde. Después enfrentará a Arabia Saudita (21/06) y a Uruguay (26/06).

Los 26 convocados de España para el Mundial 2026

Arqueros

Unai Simón

David Raya

Joan García

Defensores

Marc Cucurella

Alejandro Grimaldo

Pedro Porro

Marcos Llorente

Aymeric Laporte

Pau Cubarsí

Eric García

Marc Pubill

Mediocampistas

Pedri

Gavi

Fabián Ruiz

Martín Zubimendi

Rodrigo Hernández

Mikel Merino

Álex Baena

Delanteros

Nico Williams

Lamine Yamal

Dani Olmo

Ferrán Torres

Mikel Oyarzabal

Borja Iglesias

Yeremi Pino

Víctor Muñoz