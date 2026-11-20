General Roca

Nidia Elvira Estevanacio

DNI 3.942.135

Quiero expresar mi profundo agradecimiento al Centro Provincial de Retirados, Pensionados y Activos de la Policía de Río Negro, de Moreno 839, Viedma, y a la Mutual de la Policía de Río Negro, a su presidente el Sr. Santucho y a sus colaboradores, y también al personal de la Mutual Policial de General Roca.

Gracias por la ayuda recibida, por el acompañamiento y por estar presentes cuando falleció mi hijo el pasado 6 de noviembre.

En un momento de tanto dolor, su apoyo, su presencia y su solidaridad fueron un consuelo muy grande para mí y para mi familia. Nunca vamos a olvidar ese gesto.

Gracias de corazón.