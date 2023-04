Regresé al trabajo luego de participar de un siniestro vial el pasado 30; mientras transitaba la subida al acceso de la autovía norte, noté la masiva publicidad de candidatos.

Que alegría me dio ver que por 1era vez en tantos meses de circular el tramo que te convierte en segundos de trabajador en homicida o víctima, tenía evidencia de haber sido visitado por quienes nos representan (todos ya ocupan cargos)

Siento la obligación de pedir que además de postular sus felices rostros, recorran esa vía en hora pico como hacemos trabajadores y estudiantes a diario; vivan la experiencia de que algo tan cotidiano sea así de peligroso. Pasé días contando “esto es una lotería”, hasta que me tocó ser parte del desafortunado hecho, agradezco a Dios que no sufrimos lesiones, solo vimos hacerse añicos el sacrificio de tener un auto que usamos para ir a trabajar como algo esencial y necesario ya que no hay servicio de transporte público.

Ahora me siento alegre y expectante, quiero ver como esas caritas que se postulan mejoran nuestra realidad, la realidad donde un puesto de trabajo depende de tener movilidad propia y animarse a perderla en el cumplimiento de tu obligación como empleado; donde en pleno parque industrial que alberga al casco empresario del petróleo Neuquino no hay señal para pedir ayuda y una ambulancia demora 45min en llegar.

Les cuento, yo neuquina conozco todas las rutas de la provincia y están en la misma condición de desidia y sin señal,

¡Necesito verlos gestionar!

María Laura Castro

DNI 32.226.760

Plottier