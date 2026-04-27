Cómo inscribirse en el programa Formando Capital Humano y qué cursos ofrece el Ministerio

Ministerio de Capital Humano: abren las inscripciones para el programa Formando Capital Humano con sistema de vouchers.-

La gestión de la ministra Sandra Pettovello dio un paso clave en la reconfiguración de las políticas de empleo con la publicación de la Resolución 295/2026. El nuevo programa, denominado Formando Capital Humano, se presenta como una plataforma integral de capacitación que busca conectar a personas desocupadas con las demandas reales del mercado laboral actual.

A diferencia de los esquemas de asistencia directa, esta iniciativa del Ministerio de Capital Humano se basa en la entrega de vouchers personales que habilitan el acceso a más de 4.300 cursos técnicos y de oficios.

El objetivo central es que el recurso estatal se transforme en herramientas concretas de empleabilidad, permitiendo que tanto desempleados como trabajadores de bajos ingresos fortalezcan sus perfiles profesionales de manera gratuita o cofinanciada.

Ministerio de Capital Humano: quiénes pueden anotarse en el programa Formando Capital Humano

El alcance de Formando Capital Humano es amplio y busca incluir a diversos sectores que hoy se encuentran fuera del empleo formal o en situaciones de precariedad.

Según los lineamientos del Ministerio de Capital Humano, los perfiles habilitados para realizar la inscripción son:

Personas desocupadas : aquellos ciudadanos mayores de 18 años que no registren un empleo formal actual.

: aquellos ciudadanos mayores de 18 años que no registren un empleo formal actual. Monotributistas : quienes estén inscriptos en el Monotributo Social o en la Categoría A.

: quienes estén inscriptos en el Monotributo Social o en la Categoría A. Trabajadores de Casas Particulares y Rurales : sectores con regímenes específicos de contratación.

: sectores con regímenes específicos de contratación. Bajos ingresos: empleados cuyos ingresos mensuales sean inferiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

La inscripción se realiza de forma 100% digital a través del portal oficial de la Secretaría, donde cada aspirante debe validar su identidad para acceder al sistema de beneficios del Ministerio de Capital Humano.

Vouchers de capacitación: cómo funciona el sistema del Ministerio de Capital Humano

El corazón de Formando Capital Humano es su modelo de asignación directa mediante vouchers. El Ministerio de Capital Humano ha diseñado este sistema para que el beneficiario tenga autonomía en la elección de su trayecto formativo.

El esquema operativo funciona bajo los siguientes ejes:

Elección de trayecto: el usuario ingresa a la plataforma y selecciona un curso alineado con sectores de alta demanda, como nuevas tecnologías, servicios o industria. Validación del voucher: el Ministerio de Capital Humano otorga el cupo que financia la formación técnica u oficio elegido. Certificación oficial: al finalizar la capacitación, los contenidos (articulados con empresas e instituciones educativas) cuentan con aval estatal para ser incluidos en el currículum vitae.

Este enfoque del Ministerio de Capital Humano pretende reducir la brecha entre la oferta educativa y la necesidad de las empresas, garantizando que el tiempo invertido en Formando Capital Humano se traduzca en oportunidades reales de contratación en blanco durante este 2026.