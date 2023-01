Algunos aspectos imprescindibles para mejorar la calidad del País

Neuquén

El País, que se encuentra sumido en una crisis gigantesca de toda índole (moral, económica, social, política, ética y etc., etc.), necesita con urgencia de una serie de acciones que la Clase Dirigente (incluyo a los políticos, empresarios, sindicalistas y jueces) que resultan imprescindibles a la hora de poner a este País de pie, de una vez y para siempre.



Una de ellas y a la que me refiero en este escrito, es a la Justicia; sin ella no hay País posible; es así y quien no lo comprenda está muy errado y condenará a la Argentina a ser uno de los peores Países del Mundo.

Resulta indefendible e inexplicable que – por dar solo algunos ejemplos – un juicio por corrupción política demore 14 años y el condenado tenga la potestad de guarecerse – a través de fueros – en un cargo político. Tengo entendido que los fueros no son para eso, sino para cuestiones de conflictos de intereses y la protección, por caso de un legislador, ante eventuales presiones de terceras partes, pero – de ninguna manera – para no asumir las responsabilidades que le competen sin incumplió con sus deberes como funcionario público. Aquí aludo puntualmente al caso del ex Presidente Menem quien estando condenado hasta por la Corte Suprema, pasó sus últimos años, vegetando en el Poder Legislativo.



Ni hablar del caso del Fiscal Nisman, asesinado hace ya 8 años y el juicio por esclarecer el hecho no tiene avances significativos, que al menos la opinión pública conozca.



Tampoco resulta entendible, que un juicio entre particulares, por ejemplo, por un desalojo, por un divorcio y por cualquier controversia que exista pueda demorarse varios años (por ejemplo 5 o más años….?).



Esto sucede porque, existe una maraña de argucias legales que hacen que el proceso judicial, en el cual el Poder Judicial es parte involucrada, además de los Abogados defensores, Querellantes, etc., etc, sea absolutamente lento y obsoleto, falto de reacciones, de agilidad y de la necesidad de resolver las cuestiones que se plantean en tiempo y forma. Alguien dijo alguna vez que una Justicia lenta no es Justicia…….



Con este tipo de Justicia, no vamos a ser NUNCA un País confiable donde al Ciudadano común y eventuales inversores externos, estén interesados en realizar alguna actividad económica en el País, con el consecuente efecto sobre la generación de empleo, aportes a la seguridad social, crecimiento de la actividad económica y productiva y otros efectos más que no son del caso detallar ahora.



Para solucionar esto – de raíz – me parece IMPRESCINDIBLE que tanto la Justicia, como los Colegios de Abogados y la Ciudadanía en general puedan – muy rápidamente – acordar un esquema de justicia, perdón la expresión, justa, razonable, ágil, con procedimientos y protocolos efectivos y con resoluciones eficientes y sin recurrir a las argumentaciones y demoras en las que se incurre regularmente en el Poder Judicial.

¿No les parece?

Daniel Emilio Gutiérrez

DNI 13.655.379