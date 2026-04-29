El sentido descargo de Bareiro tras la polémica roja que dejó a Boca con diez: «Me toca tragar mierda»

Boca Juniors cayó 1-0 ante Cruzeiro en un partido caliente por la Copa Libertadores y quedó condicionado por la temprana expulsión de Adam Bareiro. Tras el encuentro en Brasil, el paraguayo publicó un sentido mensaje en redes sociales para disculparse con los hinchas xeneizes.

El delantero vio la segunda tarjeta amarilla cerca del cierre del primer tiempo, tras un manotazo en la disputa de la pelota. La decisión del árbitro uruguayo Esteban Ostojich generó una fuerte reacción de los jugadores del Xeneize, que también cuestionaron la primera amonestación.

¡DOBLE AMONESTACIÓN Y ROJA EN 5 MINUTOS!



🟨 La primera amarilla de Bareiro fue a los 40' del primer tiempo por este empujón a Gerson



🟨 🟥 La segunda lo vió a los 45' por este manotazo en la cara a Christian



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Bareiro dejó el campo en medio de intensas protestas, luego de varios minutos de discusión con el juez y el cuarto árbitro. Ya fuera del partido, eligió expresarse públicamente con un descargo.

“Solamente perdón a mis compañeros y a la gente de Boca. Sea errores del árbitro o no, a mí me toca manejar lo que hago. Hoy seguramente fallé y me toca tragar mierda, pero voy a trabajar mis errores para poder seguir ayudando a mis compañeros”, escribió.

En lo inmediato, el delantero no podrá estar en el próximo compromiso, cuando Boca visite a Barcelona de Guayaquil por la siguiente fecha del certamen continental.

Ubeda, tras la derrota de Boca en la Copa Libertadores: «Nos condicionó el partido»

Claudio Ubeda, DT de Boca, fue contundente a la hora de hablar del arbitraje y largó: “Con el tema de la expulsión, nosotros vimos que no fue para sancionar con la segunda amarilla a Adam. Ni siquiera hizo un gesto de intentar dar un golpe, ni mucho menos. Eso nos condicionó el resto del partido y la intención del juego que teníamos”.

“Al árbitro no lo quiero pisotear ni caerle por demás, a la vista de todos se vio cómo fue el arbitraje así que prefiero no dar opinión. Fueron para mi gusto demasiadas amarillas tempranas y eso condiciona el resto”, agregó.

Con el 1-0 de Cruzeiro, los dos quedaron en lo más alto de la tabla con 6 unidades, a la espera del cierre de la tercera fecha que será hoy entre Barcelona de Ecuador (0) y Universidad Católica de Chile (3), que si gana se subirá a la cima y habrá tres líderes en el cierre de la primera fase.