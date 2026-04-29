Zorros Básquetbol de San Martín de los Andes, el ahijado de la Generación Dorada que cumple una década

Fabricio Oberto es el padrino oficial, pero por el club pasaron Alejandro Montecchia, Pepe Sánchez, Chapu Nocioni, Torito Palladino y varios más. Las chicas y chicos también escucharon las sabias palabras de Rubén Magnano, Oveja Hernández y Julio Lamas. ¿De qué se trata? De Zorros Básquetbol, la institución de San Martín de los Andes que en este abril 2026 festeja sus 10 años de vida. Ligado a la Generación Dorada, rápidamente se transformó en una referencia de la zona y su gran objetivo tiene nombre y apellido: casa propia.

Zorros se sostiene con el esfuerzo de quienes forman parte de un concepto filosófico basado en el trabajo, el esfuerzo, la constancia, la colaboración familiar y la amistad como una bandera inclaudicable. Así logró meterse en la competencia regional, compleja a partir de las distancias y de la escasa cantidad de equipos.

Oberto, el padrino «oficial» de Zorros.

Así y todo el proyecto sigue su marcha, con la construcción de la propia cancha como meta. El predio, que se obtuvo gracias a la misma filosofía y a la prolijidad administrativa, ya está cercado, listo para empezar con la colocación de los ladrillos.

Zorros Basquetbol es desde su inicio el mayor núcleo de formación de jugadores en la zona, teniendo más de 100 en las distintas categorías, número que se ve limitado de expandirse por esa cuestión de espacio físico. Actualmente, participan chicos desde 7 a 21 años completando toda la tira de divisiones formativas.

Con una incursión en el deporte semi profesional y profesional Zorros se consagró dos veces campeón del torneo PreFederal en su zona y participo dos años en la Liga Federal de Basquetbol (22-23 y 24), certamen al que se piensa regresar ni bien se cuente con la estructura deportiva necesaria.

Thiago Serna en la primera Liga Federal.

La China, Juli, Thiago…

Victoria La China Lara, formada en Zorros, integrante de la Selección Argentina y campeona de la Liga Nacional con Quimsa, fue la primera gran embajadora del club y dio el puntapié inicial para grandes apariciones a lo largo de esta década. Nico Morales se lució como entrenador en la academia NBA con sede en China, Juli Carmanchay marchó hacia el mítico Ferro de Buenos Aires, Joaquín Flores a la Liga Argentina con Deportivo Viedma, Tomás Djenderedjian está en Capri de Misiones, luego desu paso por Biguá y Thiago Serna en el SISU de Copenhague, Dinamarca. La lista, seguramente continuará en los próximos años.

De selección y campeona de Liga: Victoria Lara.

El apoyo de los diferentes gobiernos

En abril de 2016, el gobernador Omar Gutiérrez, junto a Osvaldo Llancafilo y Bruno Gelsi, le entregaron la personería jurídica a Zorros Básquet. Así se dio un paso clave para un sueño que arrancó en 2003, con un proyecto de formación deportiva en el gimnasio del Colegio Fasta.

Más acá en el tiempo tomaron la posta el gobernador Rolando Figueroa (foto), la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; y la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone; además del intendente de San Martín de los Andes, Carlos Salonitti.

Recuros propios y padres activos

Una cuota social, organización de eventos de manera periódica, un puesto en el Trabún, el programa de padrinaje y muchísimas otras actividades hacen posible el sostén económico de Zorros. Los padres, siempre presentes, son el motor que da impulso al proyecto.

Y si de cometencias se trata, la constancia y el compromiso de los diferentes planteles le dieron paso a los títulos, tanto en formativas como en las categorías superiores, no sólo en la zona, sino también en la vecina Chile, ya que Zorros es un habitué del Campeonato Internacional Antonio Azurmendy que se juega cada enero en Valdivia, o el torneo Alma Azul que se disputa en Santiago.