Alí Babá, los 40 y el sinceramiento

Marcos A. Machado

DNI 10.889.193

BUENOS AIRES

En los 90, Barrionuevo expresó “tenemos que dejar de ROBAR por lo menos dos años”. Hoy continúa la violencia y robos en las calles. Afirman que, en Argentina, se roba, sistemáticamente, desde hace 80/100 años. Y, lo peor es que fue institucionalizado y aceptado por la sociedad. Es notorio el lujoso ritmo de vida de políticos, funcionarios, sindicalistas, etc., “sin rendiciones de cuentas” ni justificaciones de orígenes de fondos. En estos días parecería que a varios de ellos (empresarios, directivos, CEOs) los atacó el “virus del sinceramiento”, y, públicamente, han blanqueado que robaron y ganaron excesivamente, durante décadas, porque existía “piedra libre” y nadie los controlaba.

De acuerdo a los cuadernos de Centeno, también hubo un engranaje de coimas, corrupción, robo, etc. y, hasta los propios empresarios y/o arrepentidos lo admitieron. Hoy, el fútbol saltó a la tribuna pública, no sólo por el mundial, sino por los millonarios movimientos de fondos descontrolados (orígenes y destinos). ¿Todos estos hechos (robos) de antigua o reciente data, nunca estuvieron sujetos a organismos de contralor y/o Justicia o es una “costumbre argentina” aceptada y asumida?

Esta síntesis ha sido un simple pantallazo de Argentina. Creo que Alí Babá y los 40 ladrones fueron ampliamente superados y con creces. Como conclusión, quisiera saber quiénes (en unos u otros casos) saldrán beneficiados, en los sorteos, para juzgarlos: Justicia Argentina, EE.UU. o FIFA? ¡Que Dios y la Patria nos lo demanden!