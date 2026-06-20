Investigan la muerte de una niña de 4 años en Cipolletti: no hallaron indicios de criminalidad

La investigación por la muerte de una niña de 4 años ocurrida durante la madrugada del viernes en Cipolletti continúa bajo la carátula de “muerte dudosa”, mientras la Justicia aguarda nuevos informes médicos para determinar las causas del fallecimiento.

La menor, que residía en el barrio San Pablo, fue trasladada de urgencia al Hospital Pedro Moguillansky, pero ingresó sin signos vitales. Tras constatarse su muerte, el cuerpo fue derivado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, los resultados preliminares de la autopsia no detectaron indicios de criminalidad, por lo que hasta el momento no existen elementos que permitan presumir la intervención de terceros en el hecho.

No obstante, la fiscalía dispuso la continuidad de las actuaciones y ordenó la elaboración de un informe complementario que permitirá profundizar el análisis de las condiciones de salud de la niña.

La documentación, cuyos resultados estarían disponibles el próximo lunes, buscará establecer la relación entre el fallecimiento y la patología que padecía la menor, además de determinar con mayor precisión cuál era su estado de salud previo.

Mientras se aguardan esos estudios, la causa sigue siendo investigada por el Ministerio Público Fiscal bajo la calificación de “muerte dudosa”, una figura utilizada para esclarecer las circunstancias de un fallecimiento cuando aún no se cuenta con conclusiones definitivas sobre su origen.