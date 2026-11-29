Javier Genoud ​ DNI 17.506.130

GENERAL ROCA

Hay letras que no se escuchan solo con los oídos, sino con el alma, porque nos recuerdan esas verdades que olvidamos mientras corremos detrás de la vida. El tiempo pasa para todos. Las personas llegan, se van, algunas regresan a casa y otras emprenden un viaje del que ya no vuelven.

Hay despedidas, funerales, flores y silencios que nos sacuden y nos hacen comprender lo frágil que es nuestra existencia. De pronto, aquello que parecía tan importante pierde valor, y descubrimos que lo verdaderamente valioso nunca fueron las cosas que acumulamos, sino los momentos que compartimos y las personas que amamos.

Envejecer es entender que el cuerpo cambia, que los años dejan huellas y que no tenemos control sobre cuánto tiempo nos queda. Pero también es descubrir que el amor puede hacerse más profundo con cada día vivido. Que un abrazo puede decir más que mil palabras, que una caricia puede sanar heridas invisibles y que tener a alguien a nuestro lado es uno de los regalos más hermosos de la vida. Por eso el corazón siempre pide más tiempo.

Más conversaciones, abrazos, besos, más oportunidades para decir “te quiero”. Porque cuando amamos de verdad, nunca sentimos que el tiempo sea suficiente. No esperemos perder a alguien para comprender lo importante que era tenerlo cerca. No posterguemos los abrazos, no guardemos los sentimientos, no dejemos para mañana las palabras que pueden alegrarle el alma a alguien hoy.

Aferrémonos al amor mientras tengamos la oportunidad. Amemos sin orgullo, acompañemos sin condiciones y valoremos a quienes caminan a nuestro lado. Porque al final, la vida no se mide solo por los años que vivimos, sino por el amor que entregamos, las huellas que dejamos y los abrazos que supimos dar. El tiempo es prestado, la vida es frágil y el amor es lo que hace que cada instante valga la pena.

No necesitamos una eternidad para ser felices; a veces solo necesitamos a alguien que nos abrace y nos haga sentir que, mientras estemos juntos, la vida tiene sentido. Y en medio de tantas injusticias, miserias, indiferencia, egoísmo y desencuentros, quizás sea tiempo de detenernos y recordar qué es lo verdaderamente importante. Nos estamos olvidando de lo esencial mientras la vida sigue pasando. Nos falta más humanidad, más empatía, más respeto y, sobre todo, más amor. Porque bastante dura es la vida como para no hacer el esfuerzo de volverla un poco más amable para quienes nos rodean.

Antes de que el tiempo nos despida, recuperemos la capacidad de abrazarnos, de acompañarnos y de reconocer en el otro a alguien que, como nosotros, también necesita amor. Porque al final, cuando todo lo demás pierde importancia, lo único que realmente queda es lo que supimos dar desde el corazón.