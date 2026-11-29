El Tren del Valle seguirá a cargo de la operadora nacional hasta que Río Negro complete la transición de 120 días. (Foto: archivo Florencia Salto)

Río Negro comenzará el próximo lunes 30 de noviembre a recibir las formaciones que actualmente prestan el servicio del Tren del Valle entre Neuquén, Cipolletti y Plottier. El traspaso forma parte del proceso por el cual la Provincia asumirá la operación del corredor ferroviario, que hasta ahora estaba bajo la órbita nacional.

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó la fecha durante el acto de apertura de ofertas para las obras de ampliación y acondicionamiento de las paradas del Tren del Valle, realizado en Roca. Según precisó, el lunes también se concretará el traspaso de 46 trabajadores que actualmente se desempeñan en la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), la operadora ferroviaria nacional, a Tren Patagónico.

Las formaciones que hoy prestan el servicio entre Plottier, Neuquén y Cipolletti continuarán realizando el mismo recorrido, pero ahora bajo la órbita provincial. Como parte de la transición, Provincia prevé realizarles un mantenimiento y se modificará su estética para incorporar la identidad visual de Río Negro.

Mientras tanto el servicio de pasajeros permanece suspendido desde el 16 de noviembre, en el marco del traspaso de la operación a la Provincia. La interrupción había sido anunciada por dos semanas para avanzar con la transición administrativa, operativa y tarifaria.

Más fondos para poner en marcha el Tren del Valle

Provincia publicó en el Boletín Oficial una modificación del presupuesto 2026 de Tren Patagónico por $2.420 millones, financiada con aportes del Tesoro provincial. La resolución, firmada el 6 de noviembre y publicada el 24, incorpora créditos presupuestarios para afrontar los trabajos necesarios para poner en marcha el nuevo servicio ferroviario en el Alto Valle.

Según la fundamentación del documento, los recursos se solicitaron para el reacondicionamiento y mantenimiento de las actuales formaciones interurbanos de pasajeros (duplas que hoy recorren el tramo entre Plottier y Cipolletti) y las intervenciones en las estaciones ferroviarias del corredor.

El detalle también incluye el mantenimiento y reacondicionamiento de las duplas, trabajos sobre las triplas CAF y CML, pintura de las formaciones con la identidad provincial y compra de tótems y molinetes para el control de acceso. Además, contempla los sueldos y las cargas sociales del personal que se incorporará.

En cuanto a la distribución, $1.750 millones corresponden al rubro mantenimiento, reparación y limpieza. A esa partida se suman $320 millones para gastos de personal, $150 millones para bienes de consumo y $200 millones para maquinaria y equipamiento.

Tren del Valle: cuándo llegan las formaciones que extenderán el servicio entre Cipolletti y Roca

Weretilneck también se refirió al resto del material rodante previsto para reforzar el servicio que se extenderá hasta Roca. Las tres formaciones que están siendo reacondicionadas en talleres de Buenos Aires llegarían entre el 20 y el 30 de diciembre.

«En el mes de enero va a empezar a correr el tren, pero para iniciar con las pruebas”, explicó el gobernador. Esos recorridos permitirán evaluar los tiempos de viaje, las frecuencias y las condiciones de seguridad del trayecto.

Uno de los puntos que requiere atención es la situación de los pasos a nivel. Weretilneck indicó que hay más de 80 cruces ferroviarios entre Neuquén y Roca que deberán ser revisados, junto con los sistemas de prevención.

Además, el mandatario estimó que será necesaria una inversión de al menos US$3 millones para acondicionar las vías, con el objetivo de mejorar la velocidad y la seguridad de la circulación. Para avanzar en ese punto, la Provincia prevé realizar una recorrida conjunta con Ferrosur y definir qué trabajos deberá asumir cada parte.