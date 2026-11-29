Familias de estudiantes que buscan ingresar a primer año de la Escuela Secundaria de Formación Agraria (ESFA), el CET N° 11 de El Juncal, reclamaron una respuesta urgente del Ministerio de Educación de Río Negro ante la falta de vacantes para el próximo ciclo lectivo. Según denunciaron, el cierre de una división que actualmente funciona en la institución dejaría a más de 30 jóvenes de la zona sin lugar.

El reclamo fue difundido a través de un comunicado de madres, padres y tutores de aspirantes, quienes cuestionaron la situación y solicitaron garantizar la continuidad de la división y el lugar para todos los estudiantes que eligieron esa orientación educativa.

En el planteo, las familias señalaron que la ESFA es la única secundaria de la región con orientación agraria. Advirtieron que reubicar a los jóvenes en otros establecimientos vulneraría la posibilidad de elegir una formación vinculada al ámbito técnico y productivo.

«Reubicarlos de manera compulsiva en otros establecimientos vulnera su derecho a elegir su formación técnica y productiva», expresaron en el comunicado. Además, solicitaron al Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro una respuesta urgente que garantice la continuidad de la división y el lugar para todos los estudiantes.

Qué respondió Educación por la falta de vacantes en la ESFA

Ante el reclamo, Marcela Strahl, directora general de Educación de Río Negro, reconoció el incremento de la demanda de ingreso a la formación técnica y explicó que las inscripciones superaron los lugares inicialmente disponibles.

«Se ha evidenciado un incremento de la demanda de ingreso a la formación técnica en general, y por ende también en el CET Nº 11″, afirmó.

Sobre la falta de vacantes, Strahl explicó: «La situación que se presenta responde a una demanda de ingreso que supera la disponibilidad de lugares inicialmente asignados a través de las inscripciones, por lo que se implementa el mecanismo de sorteo como procedimiento transparente y equitativo de distribución de las vacantes».

La funcionaria señaló que desde el Ministerio reconocen la preocupación de las familias y el interés de los estudiantes por ingresar a una escuela con orientación agraria, vinculada con la transformación y diversificación de la matriz productiva provincial.

«Por eso, el desafío del Ministerio es seguir buscando alternativas que permitan ampliar las oportunidades de acceso y dar respuesta a esa expectativa», sostuvo.

Strahl también se refirió a los indicadores de permanencia en el ciclo básico de las escuelas técnicas y al desgranamiento escolar. «Sabemos que garantizar el ingreso es el primer paso, pero también debemos generar condiciones para que los estudiantes puedan sostener sus aprendizajes y completar sus trayectorias», señaló.

En ese sentido, detalló que se trabaja en la implementación de tutorías, estrategias de acompañamiento pedagógico, seguimiento de los aprendizajes y articulación entre docentes y equipos directivos, con el propósito de prevenir el desgranamiento y favorecer el egreso.

Analizan una nueva oferta de Educación Técnica en San Javier

En su respuesta, Strahl informó que el Ministerio trabaja junto con distintas áreas y las autoridades de la comuna de San Javier en la creación de una nueva oferta de Educación Técnica en esa localidad, con la posibilidad de iniciar con primer año durante 2027.

«En este marco, el Ministerio se encuentra trabajando, junto con las distintas áreas involucradas y las autoridades de la comuna de San Javier, en el análisis integral para la creación de una nueva oferta de Educación Técnica en esa localidad, iniciando con la creación de 1º año para 2027″, indicó.

La propuesta busca atender la demanda de las familias de la zona y las dificultades que representan las distancias que actualmente deben recorrer los estudiantes hasta El Juncal para asistir al CET N° 11.

«La propuesta apunta a acercar la Educación Técnica al territorio, ampliar las oportunidades de elección y garantizar el acceso a primer año de todos los estudiantes que optaron en primera instancia por esta modalidad, a partir del próximo año», agregó.

Desde Educación sostuvieron que la iniciativa se enmarca en una planificación que reconoce las particularidades de cada localidad y la necesidad de acompañar, desde la formación, el desarrollo productivo y las oportunidades futuras de la provincia.

«Entendemos que el lugar de residencia no debe constituir un obstáculo para acceder a la formación que los jóvenes eligen. Por eso, estamos trabajando articuladamente para construir una respuesta que contemple las necesidades de la comunidad y amplíe las oportunidades educativas en San Javier», concluyó Strahl.