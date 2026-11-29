Miguel Angel Gasparini​, DNI 7.745.473

VIEDMA

La empresa distribuidora de energía eléctrica (Edersa) cobra el “Fondo Solidario”, que es un monto fijo por cada factura de luz abonada en la ciudad y lo liquida mensualmente al municipio.

La Municipalidad de Viedma gira esos fondos a la Asociación Cooperadora del Hospital Zatti.

La cooperadora utiliza este ingreso permanente para “sostener la compra de insumos, equipamiento, mejoras edilicias y asistencia general para el hospital público local.”

El Hospital Zatti pertenece a la provincia de Río Negro y depende del Ministerio de Salud de dicha provincia. ¿Porqué los contribuyentes deben abonar ese Fondo Solidario?

¿Porqué el Hospital debe tene una Cooperadora, si sus necesidades deben ser totalmente cubiertas por el Ministerio de Salud de Río Negro?