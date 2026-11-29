Efectivos de la Policía de Río Negro, la Brigada Montada y Prefectura Naval Argentina intensificaron este domingo los rastrillajes por tierra, agua y aire en Paso Córdoba para encontrar a Facundo Becerra, de 18 años. Foto: gentileza.

Facundo Becerra, el joven argentino de 18 años intensamente buscado en las aguas del río Negro en General Roca, desapareció este sábado 28 de noviembre alrededor de las 14 tras arrojarse al agua junto a otros dos amigos. Por el episodio, la Fiscalía de turno de Roca imputó por abandono de persona a un instructor náutico, luego de que testigos aseguraran que su grupo no asistió a los bañistas ante los pedidos de auxilio.

Los rastrillajes se reanudaron a primera hora de este domingo 29 de noviembre con un amplio despliegue por tierra, agua y aire en jurisdicción de la Comisaría 48°. Bajo directivas judiciales, el operativo suma recorridas a pie de la Brigada Montada, sobrevuelos con un dron y patrullajes fluviales de Prefectura Naval Argentina.

En paralelo a las tareas en la ribera, la Jefatura de Policía de Río Negro mantiene vigente el protocolo oficial de búsqueda de persona con los datos filiatorios disponibles de Becerra y solicita a la comunidad comunicarse de inmediato ante cualquier información útil para la investigación.

Drones, Brigada Montada y Prefectura en el despliegue de este domingo

Tras confirmarse que el joven de 18 años no había regresado a la ribera, las fuerzas de seguridad activaron el protocolo de búsqueda fluvial y costera desde el punto en el que fue visto por última vez. Este domingo, las tareas retomaron su intensidad desde la mañana para cubrir una mayor extensión de la costa y los brazos del río Negro.

El dispositivo coordinado bajo directivas de la Fiscalía combina rastrillajes a pie de efectivos policiales y de la Brigada Montada sobre las márgenes y zonas de difícil acceso, recorridas aéreas mediante el uso de un dron y patrullajes sobre el espejo de agua a cargo de Prefectura Naval Argentina.

De acuerdo con las actuaciones del Destacamento 166° de Paso Córdoba, la Comisaría 48° de Barrio Mosconi y los registros del sistema 911 Río Negro Emergencias, el hecho ocurrió cuando tres jóvenes ingresaron al agua en el sector posterior a la confitería del parador.

Dos de ellos lograron salir hacia la orilla, mientras que Becerra fue arrastrado por la fuerte correntada hasta desaparecer de la superficie.

Personas que se encontraban en la costa declararon ante los efectivos policiales que los jóvenes pidieron ayuda a un grupo que realizaba deportes acuáticos sobre tablas en las inmediaciones, pero no recibieron asistencia. A partir de esos testimonios, la Fiscalía de turno de Roca ordenó trasladar al profesor responsable de la actividad a la Comisaría 48° para notificarlo de su imputación penal por el delito de abandono de persona.

Los datos oficiales de Facundo Becerra y las vías para aportar información

La ficha difundida por la Jefatura de Policía de Río Negro reúne la información consignada hasta el momento para facilitar la identificación del joven desaparecido en Roca y canalizar datos de posibles testigos: