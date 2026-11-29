Neuquén registró uno de los mayores incrementos de las exportaciones argentinas durante los primeros diez meses de 2026. Con ventas al exterior por 8.019 millones de dólares, alcanzó un crecimiento interanual del 57% y se ubicó en el cuarto lugar entre las provincias con mejor desempeño.

Los datos surgen del informe sobre el origen provincial de las exportaciones elaborado sobre la base de estadísticas del Indec. La medición comprende el período enero-octubre y muestra que Neuquén se ubicó entre los distritos que más impulsaron el comercio exterior argentino.

Detrás de tres provincias mineras

El ranking de crecimiento fue encabezado por Catamarca, con una suba del 95,1%. En segundo lugar quedó Jujuy, con el 67,3%, y tercero Salta, con el 59,3%. Neuquén ocupó el cuarto puesto, por delante de Santa Cruz, que creció 54%, y Chubut, con un incremento del 50,7%.

La comparación reúne a provincias con distintas estructuras productivas. En el caso de los tres distritos que superaron a Neuquén, la actividad minera tiene un peso destacado en sus exportaciones. En la provincia patagónica, en cambio, el crecimiento está asociado principalmente al desarrollo de la industria hidrocarburífera y las ventas de energía.

Neuquén, entre las provincias que más exportan

En el volumen total de ventas externas, Neuquén también tuvo una posición relevante. Se ubicó cuarta, detrás de Buenos Aires, que exportó 27.979 millones de dólares; Santa Fe, con 18.095 millones, y Córdoba, con 10.179 millones.

Los 8.019 millones de dólares neuquinos representaron el 9,2% del total nacional. De esta manera, la provincia se mantuvo entre las doce jurisdicciones que superaron los 1.000 millones de dólares en exportaciones durante los primeros diez meses del año. En conjunto, esos distritos concentraron el 92% de las ventas argentinas al exterior.

El liderazgo por habitante

Otro indicador en el que Neuquén ocupó el primer lugar fue el de exportaciones por habitante. El distrito alcanzó los 11.341 dólares per cápita, por encima de Santa Cruz, con 9.992 dólares, y Chubut, con 5.049.

La diferencia también resulta significativa frente al promedio nacional, que se ubicó en 1.879 dólares por habitante. El indicador refleja el peso de las ventas externas en relación con la población de cada provincia.

Un récord para las exportaciones argentinas

En el plano nacional, las exportaciones totalizaron 87.328 millones de dólares entre enero y octubre, un récord histórico para ese período y un aumento interanual del 22,1%.

El rubro de Combustibles y Energía registró el mayor crecimiento, con una expansión del 57,2%. Le siguieron las Manufacturas de Origen Industrial, con el 21,8%; los Productos Primarios, con el 15,4%, y las Manufacturas de Origen Agropecuario, con el 14,9%.

La Patagonia fue, además, la región con mayor crecimiento exportador: sus ventas alcanzaron los 15.382 millones de dólares, un 52,1% más que en los primeros diez meses de 2025. El informe atribuyó ese desempeño principalmente al impulso de los combustibles y la energía.