Calor, viento y tormentas para el último domingo del mes en Neuquén y Río Negro: qué dice el pronóstico este 29 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada calurosa este domingo 29 de noviembre en Neuquén, el Alto Valle, Añelo y la costa rionegrina, con lluvias y tormentas probables en General Roca, Choele Choel y Viedma. Mirá el detalle ciudad a ciudad.
Este domingo 29 de noviembre llega con una jornada calurosa y variable en Neuquén y Río Negro, con temperaturas máximas que alcanzan los 34°C en Neuquén capital y General Roca y llegan a los 36°C en Choele Choel, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En paralelo, el parte oficial combina tardes templadas a cálidas con probabilidad de precipitaciones en determinadas localidades y ráfagas de viento hacia la tarde o la noche.
El informe del SMN para el domingo 29 de noviembre expone contrastes marcados entre el calor diurno en los valles y la costa, las lluvias probables en ciudades como General Roca, Choele Choel y Viedma, y las marcas más moderadas de la zona cordillerana, como San Carlos de Bariloche y Villa La Angostura.
A continuación, el detalle completo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para las ciudades incluidas en las capturas de este domingo 29 de noviembre.
Calor y probabilidad de lluvias desde el Alto Valle hasta Añelo: qué dice el pronóstico para Neuquén, Roca y alrededores
En gran parte de los valles, la zona petrolera y el litoral rionegrino el calor domina la tarde, aunque en varias ciudades aumenta la chance de precipitaciones a partir de la tarde y la noche.
- Neuquén: Máxima de 34°C y mínima de 16°C. Por la mañana marca 19°C (0-10% de probabilidad de precipitación, viento de 23-31 km/h y ráfagas de 42-50 km/h)
- General Roca: Máxima de 34°C y mínima de 16°C. Registra 19°C por la mañana (0-10% de probabilidad de precipitación, viento de 23-31 km/h y ráfagas de 42-50 km/h)
- Choele Choel: Máxima de 36°C y mínima de 11°C. Muestra 18°C por la mañana (10-40% de probabilidad de precipitación, viento de 23-31 km/h y ráfagas de 42-50 km/h), 36°C por la tarde (70-100% de probabilidad de precipitación con tormenta y viento de 23-31 km/h).
- Añelo: Máxima de 34°C y mínima de 16°C. Indica 19°C por la mañana (0-10% de probabilidad de precipitación, viento de 23-31 km/h y ráfagas de 42-50 km/h), 34°C por la tarde (0-10% de probabilidad de precipitación y viento de 23-31 km/h) y 30°C por la noche (0% de precipitación, viento de 23-31 km/h y ráfagas de 42-50 km/h).
- Viedma: Máxima de 34°C y mínima de 10°C. Presenta 11°C por la mañana (0% de probabilidad de precipitación, viento de 13-22 km/h y ráfagas de 42-50 km/h), 34°C por la tarde (40-70% de probabilidad de precipitación con tormenta, viento de 23-31 km/h y ráfagas de 42-50 km/h).
Cordillera y norte neuquino: tardes templadas a cálidas sin lluvias previstas
En el sector cordillerano y el norte de Neuquén el parte del SMN marca 0% de probabilidad de precipitación durante todo el domingo, con temperaturas máximas entre 22°C y 31°C.
- San Carlos de Bariloche: Máxima de 24°C y mínima de 5°C. Marca 10°C por la mañana (0% de precipitación y viento de 13-22 km/h), 24°C por la tarde (0% de precipitación y viento de 13-22 km/h) y 17°C por la noche (0% de precipitación, viento de 13-22 km/h y ráfagas de 42-50 km/h).
- San Martín de los Andes: Máxima de 27°C y mínima de 9°C. Registra 9°C por la mañana (0% de precipitación y viento de 13-22 km/h), 27°C por la tarde (0% de precipitación y viento de 23-31 km/h) y 19°C por la noche (0% de precipitación, viento de 23-31 km/h y ráfagas de 42-50 km/h).
- Villa La Angostura: Máxima de 22°C y mínima de 5°C. Muestra 9°C por la mañana (0% de precipitación y viento de 13-22 km/h), 22°C por la tarde (0% de precipitación y viento de 13-22 km/h) y 16°C por la noche (0% de precipitación, viento de 13-22 km/h y ráfagas de 42-50 km/h).
- Chos Malal: Máxima de 31°C y mínima de 13°C. Indica 13°C por la mañana (0% de precipitación y viento de 13-22 km/h), 31°C por la tarde (0% de precipitación y viento de 23-31 km/h) y 24°C por la noche (0% de precipitación y viento de 13-22 km/h).
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