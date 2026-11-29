Este domingo 29 de noviembre llega con una jornada calurosa y variable en Neuquén y Río Negro, con temperaturas máximas que alcanzan los 34°C en Neuquén capital y General Roca y llegan a los 36°C en Choele Choel, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En paralelo, el parte oficial combina tardes templadas a cálidas con probabilidad de precipitaciones en determinadas localidades y ráfagas de viento hacia la tarde o la noche.

El informe del SMN para el domingo 29 de noviembre expone contrastes marcados entre el calor diurno en los valles y la costa, las lluvias probables en ciudades como General Roca, Choele Choel y Viedma, y las marcas más moderadas de la zona cordillerana, como San Carlos de Bariloche y Villa La Angostura.

A continuación, el detalle completo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para las ciudades incluidas en las capturas de este domingo 29 de noviembre.

Calor y probabilidad de lluvias desde el Alto Valle hasta Añelo: qué dice el pronóstico para Neuquén, Roca y alrededores

En gran parte de los valles, la zona petrolera y el litoral rionegrino el calor domina la tarde, aunque en varias ciudades aumenta la chance de precipitaciones a partir de la tarde y la noche.

Neuquén: Máxima de 34°C y mínima de 16°C . Por la mañana marca 19°C (0-10% de probabilidad de precipitación, viento de 23-31 km/h y ráfagas de 42-50 km/h )



Máxima de y mínima de . Por la mañana marca (0-10% de probabilidad de precipitación, viento de y ráfagas de ) General Roca: Máxima de 34°C y mínima de 16°C . Registra 19°C por la mañana (0-10% de probabilidad de precipitación, viento de 23-31 km/h y ráfagas de 42-50 km/h )



Máxima de y mínima de . Registra por la mañana (0-10% de probabilidad de precipitación, viento de y ráfagas de ) Choele Choel: Máxima de 36°C y mínima de 11°C . Muestra 18°C por la mañana (10-40% de probabilidad de precipitación, viento de 23-31 km/h y ráfagas de 42-50 km/h ), 36°C por la tarde (70-100% de probabilidad de precipitación con tormenta y viento de 23-31 km/h ).



Máxima de y mínima de . Muestra por la mañana (10-40% de probabilidad de precipitación, viento de y ráfagas de ), por la tarde (70-100% de probabilidad de precipitación con tormenta y viento de ). Añelo: Máxima de 34°C y mínima de 16°C . Indica 19°C por la mañana (0-10% de probabilidad de precipitación, viento de 23-31 km/h y ráfagas de 42-50 km/h ), 34°C por la tarde (0-10% de probabilidad de precipitación y viento de 23-31 km/h ) y 30°C por la noche (0% de precipitación, viento de 23-31 km/h y ráfagas de 42-50 km/h ).



Máxima de y mínima de . Indica por la mañana (0-10% de probabilidad de precipitación, viento de y ráfagas de ), por la tarde (0-10% de probabilidad de precipitación y viento de ) y por la noche (0% de precipitación, viento de y ráfagas de ). Viedma: Máxima de 34°C y mínima de 10°C. Presenta 11°C por la mañana (0% de probabilidad de precipitación, viento de 13-22 km/h y ráfagas de 42-50 km/h), 34°C por la tarde (40-70% de probabilidad de precipitación con tormenta, viento de 23-31 km/h y ráfagas de 42-50 km/h).

Cordillera y norte neuquino: tardes templadas a cálidas sin lluvias previstas

En el sector cordillerano y el norte de Neuquén el parte del SMN marca 0% de probabilidad de precipitación durante todo el domingo, con temperaturas máximas entre 22°C y 31°C.