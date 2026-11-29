El revés judicial que sufrió el Gobierno este sábado en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) amenaza con profundizar las fracturas internas en La Libertad Avanza. La resolución contraria al pedido argentino por Malvinas se conoció justo cuando Santiago Caputo buscaba reactivar en el Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que ya lo enfrentó con los primos Menem y que anticipa un nuevo choque con Patricia Bullrich.

Eje de la disputa Dato clave La ofensiva de Caputo Impulsó el proyecto en extraordinarias, celebró apoyos opositores en X y advirtió que dilatar el debate «roza la traición a la Patria». Choque en el Congreso Persisten los pases de factura con Martín Menem por la sesión caída del 18 de noviembre y Bullrich planea modificar la ley en el Senado. Fallo y frente externo El TIDM rechazó frenar la explotación petrolera por falta de jurisdicción, lo que avivó reproches internos contra Pablo Quirno.

Aunque Caputo insiste en que Malvinas no es «su tema» sino del Presidente, en el oficialismo lo señalan como el autor intelectual de la estrategia que Javier Milei lanzó a principios de septiembre para recuperar la iniciativa política tras el caso de Manuel Adorni.

Ahora, el consultor apuesta a convertir el expediente parlamentario en una prioridad inmediata de las sesiones extraordinarias.

Dado que el Tribunal del Mar decidió confesarse incompetente esperamos que el Congreso Nacional tome conciencia de que la única manera de frenar el saqueo ilegal de nuestras islas es aprobando la Ley Malvinas para tener las herramientas para presionar a las empresas que pretenden robar nuestros recursos. Seguir dilatando su aprobación roza la traición a la Patria. — Santi C. (@slcaputo) November 28, 2026

La ofensiva de Santiago Caputo en el Congreso y el cruce con los Menem

El pasado 18 de noviembre, la sesión en Diputados donde el oficialismo buscaba aprobar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se cayó por falta de quórum, desatando la furia del sector caputista contra Martín Menem y su entorno.

Tras aquel traspié, el diputado bonaerense Agustín Romo deslizó públicamente que dentro del espacio había dirigentes que anteponían sus intereses políticos a los de la patria. Cerca de los riojanos rechazaron la acusación y responsabilizaron del fracaso a la negativa de Provincias Unidas a dar quórum.

A pesar del conflicto, en la reunión de la Mesa Política del martes pasado, retomada luego de tres semanas de interrupción por los roces con Bullrich, se acordó priorizar la ley en extraordinarias. Con el fallo de Hamburgo ya conocido, el propio Milei reclamó mediante un comunicado de Presidencia que Diputados sancione el texto esta semana, mientras la cuenta Respuesta Oficial, manejada por Juan Carreira, replicó la advertencia de Quirno de que cualquier demora entusiasma al gobierno británico.

¿Por qué Patricia Bullrich puede demorar la sanción en el Senado?

Si el oficialismo consigue darle media sanción al proyecto en Diputados la próxima semana, la negociación quedará en manos de Patricia Bullrich en la Cámara alta. Según reconstruyó Infobae, la jefa del bloque libertario en el Senado pretende introducir cambios en el texto debido a los reparos de su entorno sobre el alcance de las sanciones económicas previstas.

El antecedente inmediato alimenta la desconfianza entre ambos sectores: durante el tratamiento en comisiones de Diputados se había incorporado al Ministerio de Seguridad dentro del Consejo de Seguridad Nacional, una modificación que enojó al círculo de Caputo y que el asesor logró revertir antes del recinto. Si Bullrich altera la redacción en el Senado, el expediente deberá volver a la Cámara baja y dilatará los plazos fijados por la Casa Rosada.

Hasta anoche, la exministra evitó pronunciarse sobre la resolución del TIDM. Su vínculo con el canciller Quirno tampoco atraviesa su mejor momento: semanas atrás, en pleno recrudecimiento de la interna entre la senadora y el Ejecutivo, el ministro cuestionó las «ambiciones personales» dentro del oficialismo, sin nombrarla.

Los reproches internos contra Pablo Quirno tras la derrota en Hamburgo

El detonante de esta nueva escalada política fue el fallo emitido el sábado en Hamburgo, donde el TIDM rechazó las medidas provisionales pedidas por la Argentina para frenar la explotación petrolera en Malvinas al considerar insuficientes los fundamentos para establecer, a primera vista, la jurisdicción del futuro tribunal arbitral.

Aunque en el Gobierno aseguraban contemplar un revés, dentro de la Cancillería resurgieron fuertes críticas contra Quirno. Voces diplomáticas advirtieron que llevar la controversia a un tribunal internacional implicaba riesgos porque la Argentina no elige a los jueces ni los criterios jurídicos —como la libre determinación de los pueblos o la equidad— y cuestionaron el desplazamiento de cuadros técnicos: «Quirno se rodeó de funcionarios que no le discuten las decisiones», afirmaron.

A esos reproches se sumó la alarma por la decisión oficial de avanzar hacia el tribunal arbitral previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). «El resultado podría ser incluso peor que el de esta primera instancia, porque existe el riesgo de que se termine declarando ilegales las sanciones que aplica la Argentina a las empresas que operan en Malvinas», alertaron las mismas fuentes.