El crecimiento de Neuquén se refleja en el acceso al trabajo privado. Desde el inicio de la gestión de Rolando Figueroa hasta junio de 2026, el empleo aumentó 9,5% y generó 13.583 nuevos puestos. En el mismo período se radicaron 186 empresas y la desocupación se redujo 64%.

Los indicadores nacionales también muestran esa evolución. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), publicados en noviembre y correspondientes a agosto de 2026, Neuquén registró el mayor crecimiento interanual del empleo asalariado del país, con una suba de 6,1%.

La provincia también encabezó la variación mensual: avanzó 0,6% respecto de julio, mientras el empleo registrado nacional cayó 1%.

Capacitación y empleo formal

“¿Qué quiere decir esto? Que el personal que entró a trabajar y que salió de la pobreza y que consiguió empleo es gente que nosotros hemos ido incorporando, o con el Emplea Neuquén o con la formación del Instituto Vaca Muerta”, dijo Figueroa durante una presentación de gestión en agosto.

La estrategia combina la promoción de inversiones privadas, un Estado más ordenado y la formación de trabajadores. En los últimos dos años, más de 27.000 personas se capacitaron y certificaron en actividades estratégicas, mientras 12.500 accedieron a empleos formales mediante herramientas del sistema público.

Entre las iniciativas está Emplea Neuquén, que vincula a quienes buscan trabajo con empresas que necesitan personal. También funcionan el Instituto Vaca Muerta, el Centro de Prácticas Simuladas y los programas Próximo Paso e IncluNeu-Puente.

Estas herramientas apuntan a mejorar la formación laboral, acercar a los jóvenes al mundo del trabajo y ampliar la inclusión sociolaboral.

Emprendimientos y movilidad social

El acompañamiento alcanza a quienes buscan desarrollar emprendimientos propios. Más de 2.300 personas recibieron asistencia técnica, capacitación y financiamiento para fortalecer sus proyectos productivos.

Para Figueroa, el desafío es que el crecimiento económico tenga impacto en la vida cotidiana. “¿Por qué estamos invirtiendo tanto en educación? Porque es lo único que genera movilidad social”, expresó.

Los indicadores sociales también registraron mejoras. Desde el inicio de la gestión hasta junio de 2026, la pobreza en los hogares se redujo 50% y la indigencia domiciliaria, 71%.

La provincia busca consolidar un modelo en el que las inversiones, la capacitación y la actividad económica se traduzcan en empleo e inclusión, con oportunidades para que más neuquinos construyan un futuro con autonomía.

Las claves del empleo neuquino