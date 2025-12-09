Basta de asfalto y cemento en Neuquén

Hernán Caire

En el Día Mundial del Suelo Naciones Unidas lanzó una campaña destinada a líderes urbanos, políticos, científicos, autoridades, etc.

En Neuquén gracias al mal asesoramiento que tiene el intendente se la pasan tapando la tierra con asfalto y cemento, los pocos árboles que plantaron se están secando casi todos, todo muy lindo al cortar las cintas de las distintas obras pero tendrían que pensar en el suelo que a diario lo viven tapando.

Ni pensar en el cambio climático con las temperaturas extremas, Neuquén va a ser un horno como está sucediendo en el resto del mundo.

Esto que escribo ya se lo presenté al intendente, al igual que otras ideas para mejorar el medio ambiente, pero como dicen los muchachos “ni cinco de bola”, tanto el intendente como los que los rodean siempre están ocupados, nunca me respondieron y siguen meta asfalto y cemento.