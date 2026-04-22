Fuerte caída: la economía retrocedió 2,1% en febrero, la peor en 16 meses

La actividad económica sufrió una sensible caída en febrero, pese al impulso de los sectores más favorecidos por el modelo como el petróleo, la minería, el agro y los bancos.

Este comportamiento alimenta las críticas sobre la eficacia del modelo económico que implementa el gobierno de Javier Milei. Pese al intento por instalar un relato diferente, los propios números oficiales ponen bajo la lupa el rumbo de la Casa Rosada.

La economía cayó 2,1% en febrero, la peor baja en 16 meses

Este miércoles, el INDEC informó que la actividad cayó en febrero 2,1% en forma interanual y 2,6% con relación a enero. Para buscar una contracción interanual similar hay que remitirse a septiembre de 2024 (-2,4%).

De esta forma, el primer bimestre de 2026 comenzó con una contracción de la economía de 0,2%.

Los números que dio a conocer hoy el órgano estadístico oficial permiten inferir el porqué de las encendidas declaraciones de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, ante empresarios días atrás.

El presidente aseguró que no modificará “ni un ápice” de su política económica y el jefe del Palacio de Hacienda prometió que vienen “los mejores 18 meses” para la Argentina de las últimas décadas.

A poco de salir la información del INDEC, Caputo intentó amortiguar el impacto de un número tan negativo y estrujó el documento hasta encontrar el dato positivo: “Más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% mes contra mes. Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida”.

Caputo también advirtió que febrero de 2026, “contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general”, tal vez el argumento más genuino para explicar lo que sucedió.

El INDEC puso en cifras concretas lo que diferentes informes sectoriales ya habían adelantado y que el gobierno en su conjunto intentó minimizar. El EMAE es un indicador que anticipa el informe de evolución del PIB que se divulga de manera trimestral.

Como viene ocurriendo desde hace varios meses, solo hay cuatro sectores en franco crecimiento.

En números duros, el sector de mayor avance interanual fue la pesca, que saltó 14,8% por dinámica propia y manteniendo fuertes oscilaciones mes a mes.

Con un avance de 9,9% se destacó “explotación de minas y canteras”, donde se aglutina todo el polo petrolero y minero. Los datos positivos llevan más de cuatro años consecutivos para este conjunto.

El agro aportó un crecimiento de 8,4%, impulsado por el buen rendimiento de la cosecha fina. Este salto se suma al 30,2% de diciembre y al 25% de enero 2026.

Si bien a un menor ritmo, los bancos y financieras tuvieron un febrero positivo con un avance de 6% y no dejan de mejorar desde noviembre de 2024.

Para el INDEC, el rubro “hoteles y restaurants” tuvo una mejora interanual de apenas 1%, lo cual salda las discusiones acerca de cómo fue el resultado de la temporada de verano 2026.

La planilla oficial del INDEC deja en claro que la división que se marca sobre el desempeño de la economía argentina es indiscutible.

La industria sufrió en febrero una caída de 8,7%. Es el octavo mes consecutivo en rojo y es el peor resultado desde junio de 2024.

Por su parte, el comercio también se mantuvo en declive con un retroceso de 7%, hilvanando cuatro meses de malos datos.

La producción de electricidad, gas y agua que se vuelca en el mercado interno se desmoronó 6%.

En tanto, la construcción cedió 0,6% con relación al mismo mes del año pasado y abortó el aumento de 0,3% que había tenido en enero. El gobierno promete que este rubro fundamental de la economía se reactivará con fuerza con la concesión de obras viales. En las últimas horas se recibieron las ofertas para la cesión de 1.900 kilómetros de rutas.

Luego de un año y medio de ininterrumpido avance, la actividad inmobiliaria retrocedió 0,5%.

A este cúmulo de sectores en negativo se sumó “transporte y comunicaciones” que cedió 0,3%.

“El inicio de este año continúa con la tendencia observada en los últimos meses del 2025 en donde se había observado una expansión de la economía, pero de forma heterogénea”, señaló un informe de la consultora ACM.

Añadió que “será clave monitorear si la recuperación se amplía hacia sectores más ligados al mercado interno: la estabilidad del régimen cambiario y la evolución del TCR seguirán siendo relevantes para el desempeño de los transables, mientras que para el resto de la economía resultarán determinantes la trayectoria de las tasas reales y la disponibilidad de crédito para recomponer los ingresos reales y la demanda”.