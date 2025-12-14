Batutas de la Patagonia

Dante Morosani DNI 7.298.605

NEUQUÉN

Neuquino, y periodista al fin, esta columna no plantea ninguna “cuestión de privilegio”, toda vez que, a ultranza, defiendo la premisa que me permite recordar, diariamente, que con la provincia de Río Negro, todo nos une, nada nos separa.

La introducción me permite “atenuar” una observación ineludible, luego de leer el pomposo título y letra fuerte, de la colega Florencia Bark, página 24 de la edición “Río Negro” del martes último, donde destaca que Martín García León, oriundo de Gral. Roca, es el primer director de orquesta nacido en la Patagonia.

Frente a los datos que justificarían el argumento de mi nota, de lo que estoy seguro, es que el nombrado García León –al menos- es el primero, pero del siglo 21.

Neuquén “hace un buen rato” que dio a luz a tres Directores de Orquesta, legítimos productos de la Patagonia, con proyección más allá de nuestras fronteras: Reinaldo Labrín, nacido el 11 de febrero de 1945 en la capital de la Provincia, fue el primero en subir a la tarima y blandir la batuta. Creador de la Orquesta de Cámara, hoy Orquesta Sinfónica del Neuquén. Fundador de la Orquesta de Cámara de la Universidad de Lanús, fue invitado de honor del maestro Pedro Ignacio Calderón -durante más de 25 años Director Musical de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires- para dirigir dicho organismo.

El 9 de noviembre de 1953, el matrimonio Roberto Schapiro y su esposa Berta Judzik, artífice de la creación de la Fundación del Banco de la Provincia del Neuquén, celebraba el nacimiento de Daniel, quien se recibiría de licenciado de composición. Discípulo de Carlos López Puccio, reconocido profesor de canto, integrante de “Les Luthiers”, nuestro comprovinciano Daniel Schapiro, hoy jubilado, residente en Córdoba donde fue Secretario de Cultura, llegó a dirigir orquestas de Norteamérica, Europa y Latinoamérica.

El benjamín de la trilogía de neuquinos, es Marcelo Chevalier, hijo de Adela Verdúm y de Roberto Chevalier, médico psiquiatra y destacado pianista. Actual Director Musical, fundador, arreglador y docente de la Orquesta Infanto – Juvenil de Cutral Co, nació el 24 de julio de 1957.

Con anterioridad a su actual desempeño en la comarca petrolera, Marcelo Chevalier, Profesor Nacional de Música, ejerció la docencia en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) sede Gral. Roca.

Todo lo expresado, y nombres en consideración, no es otra cosa que una “partitura” que honra a la música.