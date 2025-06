Brindo por la vida

Roberto Savasta, DNI 14.251.572

Salud a la vida, Salud!¡ Salud por los vivos y todos los muertos.

Por el desconcierto, por esta neblina

Por los que hoy está y los que se fueron.

Salud por la magia del vino endulzando en el maremoto que ahoga mis penas.

Salud a la luna, se encrispa en silencio, sufriendo en las noches, sabe que en la tierra el tiempo no es bueno.

Alumbra en el bosque, senderos ocultos los tuyos, los míos.

Salud a la luna, también a este vino.

Salud al vacío, del que yo me nutro.

Brindo por mi madre, que un día partió lastimando al ángel.

Brindo por el sol y esa luz tan fuerte

Brindo por mi hijo, por el gran océano que aún nos separa, brindo por el puente que une a los seres, las almas que aman.

Salud a este mundo perdido en la niebla y un montón de gente que oculta en el borde se repliega y llama, la revolución de aquél que reclama y aun no se duerme.

Brindo por el vino que siempre me calma.